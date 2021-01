Lampard spakiral kovčke, Tuchel najverjetnejša zamenjava

Po 18 mesecih na čelu Chelseaja se je moral posloviti Frank Lampard. Nekdanji igralec londonskega moštva je v zadnjem obdobju doživel (pre)več porazov, da bi vodstvo kluba z lastnikom Romanom Abramovičem na čelu to mirno spremljalo. Lampard je prevzel Chelsea julija leta 2019, ko je nasledil Maurizia Sarrija in podpisal triletno pogodbo.

Vodstvo kluba je na spletni strani objavilo uradno novico, da 42-letni Lampard zapušča klub, Chelsea pa je trenutno le deveti na lestvici Premier League. Nazadnje so izgubili proti Leicester Cityju, na zadnjih petih tekmah so zmagali le enkrat. Nazadnje je Lampard vodil moštvo na tekmi pokala FA, ko so s 3:1 premagali Luton. A težava je v domačem prvenstvu, saj tukaj ni bilo dobrih rezultatov. Londonsko moštvo je zmagalo le osemkrat in šestkrat izgubilo na 19 tekmah in je zbralo 29 točk (vodilni Manchester United jih ima 40).

Lampard je lani poleti porabil zajetno količino denarja za okrepitve, približno 225 milijonov evrov. Moštvu se je pridružilo sedem novih igralcev, med njimi tudi Kai Havertz in Timo Werner.

"To je bila za klub zelo težka odločitev, tudi zato, ker imam osebno odličen odnos s Frankom in ga zelo spoštujem. Je načelen moč in ima izjemno delovno etiko. Vendar, glede na situacijo verjamemo, da je najboljša poteza menjava trenerja. V imenu vseh se Franku zahvaljujem za njegovo delo in mu želim uspehov v prihodnosti,"je za spletno stran kluba dejal lastnik Abramovič, kot naslednika pa omenjajo Nemca Thomasa Tuchla, ki je decembra lani izgubil službo pri Paris Saint-Germainu. Nemec je brez službe ostal, pa čeprav je v minuli sezoni osvojil naslov francoskega prvaka, PSG pa je popeljal v finale Lige prvakov, kjer je izgubil proti Bayernu.