Lampard po morda že usodnem porazu: Skrbi me

'Mi smo delovali izven forme'

"Premagala nas je boljša ekipa. Bili so bolj nabrušeni od nas, več so tekli od nas in delovali so, kot da so v formi. Mi smo delovali izven forme," je bil po izgubljenem dvoboju z dobrim znancem Rodgersom, ki je pri Chelseaju nekoč deloval kot pomočnik Joseja Mourinhav Portugalčevi prvi etapi na Stamford Bridgeu, priznal Lampard.

Poleg povsem neintenzivnega pristopa so otoški mediji okrcali tudi nepozornost v gostujoči obrambi, kjer je denimo "zaspal" Reece James, ki se je zelo počasi vračal v obrambo in ni spremljal Jamesa Maddisona, ki je v zaključku prvega polčasa po vodilnem zadetku Wilfrieda Ndidijapovišal na končnih 2:0. Tudi po tekmi je celo Maddison sam priznal, da so prvi gol dosegli po uigrani akciji s treningov, saj da so vedeli, da so pri standardnih situacijah Londončani praviloma zelo nepozorni.

"Skrbi me padec. Glede na to, kje smo bili, da smo trenutno v takšni formi ..."je nadaljeval Lampard."Pet porazov od osmih (tekem, op. a.) ni nekaj, česar si želimo. Decembra smo bili v res dobrem položaju, drugi v prvenstvu, dve točki od vrha. Morda se je v naših vrstah razlezla samozadostnost. Iz tega nas vodi le ena pot, to pa je trdo delo. Jasno je, da je to zaskrbljujoče. To je obdobje, s katerim nismo zadovoljni, drugi klubi v tem obdobju pa so lahko. Razmišljamo lahko le o tem, da se prebijemo skozi to obdobje, trdo delamo. Pomembno je, da igralci pokažejo reakcijo. To je neusmiljena realnost tega."