Lampard po (novem) bolečem porazu: Ne bojim se za svoj položaj

Frank Lampard nikakor ne more biti zadovoljen s trenutno pripravljenostjo svojih varovancev, ki so se po silovitem začetku sezone in vodilnem položaju na prvenstveni razpredelnici znašli v zaostanku sedmih točk za trenutno vodilnim Liverpoolom. "Za nami je zelo zahtevno obdobje, v katerem smo doživeli nekaj bolečih porazov. Tudi v lanski sezoni smo imeli podobna nihajoča obdobja tako v formi kot tudi v rezultatskem smislu, a kljub temu izpolnili začrtane cilje. Glede na to, da sem po naravi perfekcionist, me zadnji slabi rezultati še bolj ženejo naprej, da s trdim delom in poštenim pristopom dvomljivcem znova zapremo usta," je po gladkem porazu z meščani iz Manchestra uvodoma dejal Lampard, ki ga govorice o vse bolj nezadovoljni upravi kluba ne mečejo iz tira.

Pomanjkanje izkušenj pomemben dejavnik

"Ko smo lansko sezono kljub nihanjem v formi končali na četrtem mestu, se nisem želel ukvarjati z negativnimi komentarji. In tudi tokrat bom ponovil vajo, saj se mi zdi potrata časa in energije, da bi se ukvarjal z rečmi, ki nimajo realne podlage. Ljudje ne razumejo, da se poraz od poraza razlikuje. Vsi v klubu stremimo k najvišjim ciljem, a treba je biti tudi realen; tistim, ki menijo, da je Chelsea že v tem trenutku zmožen enakovrednega boja za naslov angleškega prvaka, sporočam, naj se pozanimajo, skozi kako zahtevno obdobje sta v svojih uvodnih sezonah na klopi Manchester Cityja oziroma Liverpoola šla Josep Guardiola in Jürgen Klopp. Podobno se zdaj dogaja z nami: imamo odlična obdobja, ko vse teče kot po maslu, nato pa nastopijo krizna obdobja, kar je povsem normalno za sicer nadarjeno, a neizkušeno moštvo, kot je naše. Če izvzamemo N'Golo Kanteja in Thiaga, pridemo do ugotovitve, da je preostanek moštva neizkušeno in posledično v pomembnem primanjkljaju v boju z bistveno bolj izkušenimi tekmeci," realno ocenjuje klubska legenda modrih, ki v isti sapi poudarja, da razume, zakaj so pričakovanja javnosti in navijačev v tej sezoni višja v primerjavi s predhodno 2019/20.

Ko bo uigranost boljša ...

"Če pogledamo letošnjo igralsko zasedbo oziroma proračun, ki smo ga lansko poletje porabili za nove okrepitve (Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Timo Werner), je jasno, da smo po imenih močnejši kot sezono poprej. A ljudje morajo razumeti, da je omenjena trojica šele na zadnji tekmi proti Manchester Cityju zaigrala skupaj v začetni postavi. To je že en podatek, ki dovolj zgovorno priča o tem, da moramo biti potrpežljivi, začenši z menoj. Ko bo uigranost moštva na višji ravni, bodo posledično rezultatsko uspešnejša obdobja daljša. Do takrat pa bomo priča nihanjem, ki so značilna za moštva, ki so v nastajanju. Po drugi strani sem zadovoljen z nastopi v elitni Ligi prvakov, kjer smo si brez večjih težav zagotovili udeležbo v izločilnih bojih. Verjamem pa, da bomo tudi na domačih tleh postopoma vnovič dvignili raven pripravljenosti in se vključili v enakovreden boj za najvišja mesta,"Lampard optimistično zre v Chelseajevo prihodnost in ob koncu dodaja:



"Tisti, ki nas primerjajo z Liverpoolom in Cityjem, so v zmoti. Gre namreč za moštvi, v katerih isti nogometaši že nekaj let igrajo skupaj, kar se ne nazadnje odraža v boljši uigranosti in posledično tudi v rezultatski krivulji. Toda ne glede na zadnje slabše rezultate verjamem, da se bomo s trdim delom vrnili na nekdanje položaje."