Lampard s Chelseajem do prve zmage v sezoni

Chelsea, ki v poletnem prestopnem roku zaradi kazni Mednarodne nogometne zveze, ni kupoval, je na prvih dveh tekmah ostal brez zmage. Uvodni dvoboj na gostovanju v Manchestru so varovanci Franka Lamparda visoko izgubili (4:0), prvo domačo tekmo proti Leicester Cityjupa so končali z remijem (1:1). Gostovanju pri povratniku med angleško elito iz Norwicha so modri tako iskali premierno zmago sezone in dvoboj odlično odprli s hitrim golom Tammyja Abrahama. Gostitelji so hitro izenačili, po novem zadetku še enega londonskega mladega nogometaša Masona Mounta pa so Londončani vnovič povedli. FinecTeemu Pukki je že s petim golom v ligi poskrbel za novo izenačenje in tekmeca sta na odmor odšla brez odločitve (2:2). V nadaljevanju je bila premoč gostov iz angleške prestolnice še bolj očitna, a svoje nadvlade na travniku niso kronali z zadetkom. Londončani so na vrata Norwicha skozi tekmo sprožili kar 28 strelov, gostitelji le osem, a kar pet od teh je šlo v okvir Chelseajevih vrat. Za novo gostujoče vodstvo je poskrbel 21-letni Abraham, ki je zadel po polprotinapadu in strelu z roba kazenskega prostora. V preostanku tekme so se domači na vso moč trudili priti vsaj do "spodobne" situacije pred vrati gostov, a Chelseajeva obramba kaj prida dela ni imela in gostje so se lahko veselili prvih treh točk v sezoni.



Izid:

Norwich City - Chelsea 2:3(2:2)

Cantwell 6., Pukki 30.; Abraham 3., 68., Mount 17.