Lampard: Sramotna igra v prvem polčasu, Wernerja bom poklical na zagovor

"V prvem polčasu smo bili katastrofalni. Kot da ne bi prišli na igrišče. Mislim, fizično smo bili prisotni, a mentalno nikakor. Ravno na to smo opozarjali pred dvobojem, da se vsak posameznik ustrezno psihično pripravi. Čeprav je Arsenal slabše začel sezono in je nizko na lestvici, pa smo opozarjali, da nas čaka zahteven dvoboj in to se je tudi zgodilo. Že po prvem polčasu smo zapravili sve možnosti za dober rezultat. V nadaljevanju smo bili boljši, poskušali oprati sramoto, a nismo bili posebej uspešni," je bil po gladkem porazu v mestnem derbiju (1:3) izčrpen trener ChelseajaFrank Lampard, močno razočaran nad pristopom in tudi željo svojih varovancev proti v tej sezoni zelo neprepričljivemu Arsenalu. Topničarji so bili pred mestnim derbijem le tri točke od cone izpada, a razplet dvoboja je kazal na ravno nasprotno razmerje moči. Chelsea je bil povsem nemočen. Ne prvič v tej sezoni, ki je polna vzponov in padcev. "Resda je ekipa še v nastanjanju in imamo v kadru veliko novih mož, a pristop in želja morata biti vsakič na najvišjem nivoju. Zdelo se je, da nekateri fantje niso pri stvari, kot da sploh niso prišli na tekmo z glavo. Fizično spo bili prisotni, a to je bilo tudi vse." Nekdanji legendarni nogometaš Chelseaja je s prstom kazal na nekatere posameznike. "Videli bomo, kaj je s Timom Wernerjem. Nekatere stvari mi nikakor niso všeč. Razume, da je prišel v novo okolje, v novo tekmovanje, ki je precej drugačno od Bundeslige, toda nekatere stvari me zelo motijo," je nadaljeval Lampard in še naprej govoril o Nemcu, ki v zadnjem času nikakor ne najde poti do gola. Priložnosti so, zadetkov pa od nikoder.