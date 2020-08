Lampard o začetku nove sezone: Do takrat ne bomo ustrezno pripravljeni

Čeprav so možnosti minimalne, da bi modri iz britanske prestolnice na povratnem dvoboju osmine finala lige prvakov na münchenski Allianz Areni po visokem porazu na prvi tekmi (0:3) presenetili favorizirani Bayern, je strateg Chelseaja Frank Lampard kljub temu zelo zaskrbljen, ko beseda nanese na uradni začetek nove sezone v angleški Premier league.



"Da, drži, da so se predstavniki vseh klubov elitnega razreda premier lige zedinili glede datuma pričetka nove sezone (12. september, op. p.), toda obenem je padla tudi odločitev, da bodo klubi, ki imajo še zaostale evropske obveznosti bodisi v ligi prvakov bodisi v ligi Europa, deležni vsaj enomesečnega premora. To je tisti higienski minimum, ki ga ne potrebuje le Chelsea, ampak tu je še kar nekaj klubov iz našega državnega prvenstva, ki jih čakajo zaključni nastopi v evropskih tekmovanjih," je zaskrbljenost izrazil šef stroke pri modrih iz Londona in nadaljeval: "Ne iščem nobenih izgovorov, a dejstvo je, da smo prav ob koncu sezone ostali brez petih, šestih standardnih nogometašev, ki za našo igro pomenijo ogromno. Cesar Azpilicueta in Christian Pulisic sta se poškodovala v prvem polčasu finala FA pokala proti Arsenalu; pri obeh gre za poškodbo stegenske mišice in v tem trenutku ne vemo, za kako hudo poškodbo pravzaprav gre. Na isti tekmi si je ramo izpahnil Pedro, ki nas zapušča po koncu sezone. Tu ta še Willian in Ruben Loftus-Cheek, ki sta se poškodovala na predvečer omenjenega finala. Skratka, ubadamo se s številnimi poškodbami, čigar rehabilitacija zahteva določen čas. Ob tem pa velja dodati, da v München ne bomo odpotovali na izlet. Tudi če nam uspe podvig in se uvrstimo v četrtfinale lige prvakov, bi kljub izjemnemu uspehu za nas nastopile še večje težave. Potem bi se čas za pripravo na novo sezono premier lige za nas skrajšal na 20 dni. To pa bi bilo občutno premalo za kakovosten počitek in pripravo na nove klubske izzive."