Frank Lampard sedel na klop Evertona

Na nogometni tržnici so trenerji običajno v ozadju, toda Evertonu je pred nadaljevanjem sezone na trenerski stolček uspelo pripeljati odmevno ime. Frank Lampard je veliko nogometno ime, nekdanji angleški reprezentant se je po koncu nogometne kariere preselil med trenerje. Nazadnje je bil trener londonskega Chelseaja, sedaj je prevzel moštvo iz Liverpoola.

Novico so potrdili na uradni spletni strani kluba Premier League, 43-letni Frank Lampard je podpisal pogodbo do leta 2024 (za dve leti in pol) in je zamenjal Španca Rafaela Beniteza, ki je bil odpuščen, ker je moštvo zmagalo le eno od 13 tekem. Navijači se Lamparda spominjajo predvsem kot igralca Chelseaja in angleške reprezentance, v trenerski karieri pa je vodil Derby County in tudi Chelsea.

Lampard je službo pri Chelseaju izgubil zaradi slabih rezultatov, lani januarja ga je nadomestil Nemec Thomas Tuchel, ki je nato z moštvom osvojil šampionski naslov v Ligi prvakov. "V veliko čast mi je predstavljati in voditi klub velikosti in tradicije Evertona. Upam, da so začutili mojo ambicijo in kako močno si želim prizadevati, da bi to združil. Komaj čakam, da lahko začnem," je dejal Lampard. "Lahko čutite strast, ki jo imajo navijači Evertona do svojega kluba, to bo zelo pomembno. Kot ekipa, glede na tekmovalno raven, ki jo prinaša Premier League in položaj, na katerem smo na lestvici, to zagotovo potrebujemo. Gre za dvosmerno stvar," je dejal novi trener, ki računa na podporo navijačev.

"Everton je edinstven klub, saj lahko resnično razumeš, kaj navijači želijo videti. Prva stvar, ki si jo želijo, sta boj in želja, to mora biti vedno naša osnova. Moje prvo sporočilo igralcem bo, da moramo to narediti skupaj. Poskušali bomo opraviti svoje delo in vem, da nas bodo navijači podprli," je še dejal Lampard. Kot poroča BBC, naj bi bila trenerjeva želja prihod vezista Manchester Uniteda Donnyja van de Beeka, ki naj bi se Evertonu na posoji pridružil do konca sezone. Uradna pa je novica, da se v Everton iz Tottenhama seli Dele Alli, opraviti mora le še zdravniški pregled. Everton je bolj v spodnjem delu lestvice angleškega prvenstva, trenutno je na 16. mestu med 20 moštvi v konkurenci. Zbrali so 19 točk, na zadnjih petih tekmah so doživeli štiri poraze in en remi.