Lamparda ne moti pritisk: V tej službi moraš biti tudi čuden

"Ni mi všeč, ko gre vse kot po maslu, ker me skrbi, kaj je za ovinkom, skrbi me spanje na lovorikah," je nadaljeval Lampard. "Z nizom brez poraza sem bil sam vedno pod pritiskom zaradi tega, ker so mi ljudje govorili, kako smo izvrstni. Zdaj vse to dojemam kot večji izziv, in to na dober način, ker lahko v svoji službi izvem veliko več o samem sebi, lahko izvem veliko več o vsakem članu ekipe, vsakem članu strokovnega štaba, to pa mojo službo v bistvu dela razburljivejšo. Seveda zdaj razumem, da se pritisk povečuje, saj razumem pričakovanja kluba, kakršen je ta, a zelo rad imam to, kar počnem. Nikoli nisem pričakoval, da mi bo v tej službi lahko. Prišel sem v ogromen klub na ravni Premier League in svetovnega nogometa, ki je v procesu prenove. Nikoli ni kazalo na to, da bo lahko. Tako da moram tovrstne situacije pričakovati."

Tudi v njegovih trofejnih sezonah pri Chelseaju so bili takšni trenutki

Lampard naj bi ta konec tedna ponudil priložnost številnim produktom izjemno uspešne klubske akademije, ki je v zadnjem desetletju v različnih kategorijah osvajala naslove kot po tekočem traku. Članom so se pred prihajajočim dvobojem pokala FA priključili Tino Livramento, Tino Anjorin, Henry Lawrence, Jude Soonsup-Bell in Lewis Bate, seveda tudi zaradi poškodb N'Goloja Kanteja, Reecea Jamesain Andreasa Christensena. Navijači čakajo tudi na boljše predstave poletnih okrepitev, Kaija Havertza in Tima Wernerja, medtem ko Christian Pulišić tudi zaradi številnih težav s poškodbami pogosto ni v pravi formi.

"Mislim, da med sezonami, ki sem jih odigral pri tem klubu ‒ po vseh uspehih, ki smo jih poželi skozi leta ‒ ni bilo take, v kateri ne bi imeli težkih trenutkov in sestankov, poraza, dveh zaporednih porazov ali česar koli takega. Slabega meseca, slabega obdobja ..."se je na trofejno kariero kot vezist kluba iz zahodnega Londona še ozrl Lampard.

"To je sestavni del tega, da si nogometaš. Zato sem prvi, ki mora biti pozitiven in širiti navdušenje ... Izgubljanje pa je v nogometu največja priložnost za izboljšave. To je torej največja priložnost, da se izboljšaš, ko pa si ekipa, ki raste, je mlada, nova in ima igralce, ki vanjo še prihajajo, so to trenutki, da jih preizkusiš in spremeniš v boljše igralce. Tu lahko sedim ves dan in govorim: 'Absolutno verjamem v to, da bodo Kai Havertz, Timo Werner in Christian Pulišić igralci na vrhunski ravni, ko bodo dosegli vrhunec svojih karier.' Če bom govoril, da jim bo lahko–to je v nogometu nemogoče. Zato moram biti tisti, ki jim to pove, ki jim dviguje glavo, ki skrbi za to, da še naprej delajo, da razumejo, da se je v težkih trenutkih treba odzvati. Vse ostalo je odvisno od njih, ker bodo igralci vedno tisti, ki te izvlečejo iz takšnih trenutkov. Morajo na igrišče in prikazati pravo predstavo,"je sklenil Lampard.