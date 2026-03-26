Lang skoraj izgubil prst, največja skrb ostaja igranje računalniških iger

Liverpool je na povratni tekmi z visokih 4:0 povozil turški Galatasaray. V drugem polčasu je ob odlični igri Redsov veliko pozornosti požela tudi grozna poškodba gostujočega igralca Noa Langa, ki je ob trku z reklamnimi panoji skorajda ostal brez desnega palca. Nizozemcu je na pomoč takoj priskočilo zdravniško osebje, ki je uspelo vsaj za silo sanirati hudo rano, del Langovega prsta je v zastrašujočem prizoru obvisel s kosti.

Posojen igralec Napolija je takoj po operaciji odpotoval na zbor nizozemske reprezentance, ki jo čakata prijateljski tekmi proti Norveški in Ekvadorju. Lang pričakuje, da bo palec obdržal v celoti: "Prst je ostal cel, zdravniki pričakujejo, da ga bodo lahko sešili skupaj. Želel sem si ublažiti padec, a nisem vedel, kako oster je vrh reklamnih panojev," je dejal nekdanji nogometaš PSV-ja.