Nogomet

Lang skoraj izgubil prst, največja skrb ostaja igranje računalniških iger

Liverpool, 26. 03. 2026 16.20 pred 1 uro 1 min branja 1

Lu.M
Noa Lang

Noa Lang je na tekmi osmine finala prestižne Lige prvakov proti Liverpoolu v strašnem incidentu skoraj izgubil palec na desni roki. Po tednu počitka se je pridružil nizozemski reprezentanci, kjer je spregovoril o zastrašujoči poškodbi. Kljub globoki rani Lang pričakuje, da bo prst obdržal v celoti, vsaj nekaj časa pa ne bo mogel igrati računalniških iger.

FOTO: AP

Liverpool je na povratni tekmi z visokih 4:0 povozil turški Galatasaray. V drugem polčasu je ob odlični igri Redsov veliko pozornosti požela tudi grozna poškodba gostujočega igralca Noa Langa, ki je ob trku z reklamnimi panoji skorajda ostal brez desnega palca. Nizozemcu je na pomoč takoj priskočilo zdravniško osebje, ki je uspelo vsaj za silo sanirati hudo rano, del Langovega prsta je v zastrašujočem prizoru obvisel s kosti.

Posojen igralec Napolija je takoj po operaciji odpotoval na zbor nizozemske reprezentance, ki jo čakata prijateljski tekmi proti Norveški in Ekvadorju. Lang pričakuje, da bo palec obdržal v celoti: "Prst je ostal cel, zdravniki pričakujejo, da ga bodo lahko sešili skupaj. Želel sem si ublažiti padec, a nisem vedel, kako oster je vrh reklamnih panojev," je dejal nekdanji nogometaš PSV-ja.

FOTO: Profimedia

Njegovo igranje na prijateljskih obračunih je trenutno še pod vprašajem, vsakodnevno življenje pa poteka relativno normalno, z izjemo enega izmed Langovih hobijev: "Zaenkrat ne morem normalno igrati playstationa, nekaj težav imam na stranišču, potrebujem pa tudi pomoč, da pridem pod prho."

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rock8
26. 03. 2026 17.25
Dobr da si ni vrat prerezal.naj zaščitijo zgornji rob! Dobro okrevanje.
bibaleze
