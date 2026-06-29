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Nogomet

Lani se je na Bledu pretepal, letos ponočeval: Hajduk iz ekipe odstranil Livajo

Bled, 29. 06. 2026 11.05 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.M.
Marko Livaja

Nogometaši splitskega Hajduka se tudi letos na novo sezono pripravljajo na Bledu, kjer je že drugo leto zapored prišlo do incidenta. Protagonist je znova prvi zvezdnik Marko Livaja, ki se je lani v enem od lokalov zapletel v pretep z varnostnikom, letos pa se je zaradi neupoštevanja pravil predčasno vrnil v Split, tako da v sredo ne bo zaigral na prijateljski tekmi v Celju.

Med lanskimi poletnimi pripravami so se nogometaši Hajduk Splita zabavali v enem izmed lokalov na Bledu, ko so ga zapustili, pa so se zapletli v prepir z varnostniki. Verbalnemu obračunavanju je sledilo fizično nasilje, Marko Livaja pa se je s pestmi spravil nad varnostnika. Ta naj bi prejel močan udarec v obraz, za trenutek celo izgubil zavest in padel po tleh, pri tem pa si odkrušil tudi zob. Hajduk takrat zadeve ni potrdil.

Kljub temu je jasno, da je do incidenta prišlo, saj je slovenska policija takrat sporočila, da je bila obveščena o kršitvi javnega reda in miru ter da je prišlo do spora, v katerem sta bila telesno poškodovana varnostnik in ena oseba.

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Splitčani so se letos vseeno vrnili na Bled, kjer so dobro začeli s pripravami na novo sezono. Minuli teden so vknjižili dve zmagi, v sredo pa jih za konec letošnje slovenske avanture čaka še tekma v Celju, kjer pa ne bo prvega zvezdnika moštva.

Marko Livaja
Marko Livaja
FOTO: Profimedia

Livaja je namreč letos poskrbel za nov eksces. Po zmagi Hrvaške nad Gano, s katero so si naši južni sosedje zagotovili mesto v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, se je Livaja skupaj s sedmimi soigralci sredi noči odpravil v lokal in proslavil uspeh. Spili naj bi eno pijačo in se nato vrnili v hotel, ko je za njihovo potezo izvedel trenerski štab, pa jih je glavni trener Gonzalo Garcia na treningu kaznoval.

Španec jih je poslal na tekanje kazenskih krogov, medtem ko se je sedem nogometašev podilo po vročem soncu, pa je Livaja protestiral in se sprl s trenerjem in športnim direktorjem Robertom Grafom. Glasen konflikt, v katerem naj bi bile izrečene tudi zelo ostre besede, se je končal z odločitvijo, da se Livaja predčasno odpravi nazaj v Split.

"Marko Livaja bo priprave na Bledu zapustil prej, kot je bilo načrtovano, in se vrača v Split. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi kršitve klubskega disciplinskega pravilnika ter nespoštovanja pravil, ki jih je klub določil za čas bivanja na pripravah. Marko je za klub, navijače in vse, ki imajo Hajduk radi, neprecenljivo pomemben. Ta odločitev je bila sprejeta z enim samim ciljem – Hajduk je na prvem mestu. Vedno in za vedno," so pri hrvaškem velikanu zapisali v izjavi za javnost.

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KOMENTARJI8

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testosteron
29. 06. 2026 12.11
Jezen, ker je izvisel v reprezentanci ! ...ob tem pa še diagnoza MO !
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+1
1 0
ALEX0000
29. 06. 2026 12.11
Prvič slišim za tega nogometaša
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
29. 06. 2026 12.08
Pretepajo se že od nekdaj SAMO PRIMITIVCI, tudi, če naj bi bil to kao dobro plačan /NE/šport.... ponovno samo in le za PRIMITIVCE.
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+1
1 0
jutri bolje bo
29. 06. 2026 12.07
Pravilno. Že leta sem član Hajduka.
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+1
1 0
janimir
29. 06. 2026 11.49
Na Hrvaškem varnostniki tepejo Slovence, na Bledu pa tale huliganček varnostnike. Nimamo pravih varnostnikov. Tam se jih vsaj 10 junakov spravi na mladeniča....
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+4
4 0
stiing
29. 06. 2026 11.43
Takih pametnjakovičev noben klub ne rabi .... na koncu njegove kariere bo sam se za šankom visel pa pretepal vse okol sebe zarad osebne frustracije .... če si profi rečeš: ok kazenski trening to oddelaš- požreš v upanju, da se kej naučiš sam vpr kaksen ima iq ...
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+4
4 0
dinamit
29. 06. 2026 11.29
Livajin IQ je manjši od njegove številke čevljev. Ta tip niti izpita za avto ni sposoben opraviti
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+7
7 0
borjac
29. 06. 2026 11.26
Livaja naj bi bil zvezdnik Hajduka ???? le kdo ga plačuje ?? prodajo naj ga v Kongo .
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+9
9 0
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