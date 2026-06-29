Lani se je na Bledu pretepal, letos ponočeval: Hajduk iz ekipe odstranil Livajo

Kljub temu je jasno, da je do incidenta prišlo, saj je slovenska policija takrat sporočila, da je bila obveščena o kršitvi javnega reda in miru ter da je prišlo do spora, v katerem sta bila telesno poškodovana varnostnik in ena oseba.

Med lanskimi poletnimi pripravami so se nogometaši Hajduk Splita zabavali v enem izmed lokalov na Bledu, ko so ga zapustili, pa so se zapletli v prepir z varnostniki. Verbalnemu obračunavanju je sledilo fizično nasilje, Marko Livaja pa se je s pestmi spravil nad varnostnika. Ta naj bi prejel močan udarec v obraz, za trenutek celo izgubil zavest in padel po tleh, pri tem pa si odkrušil tudi zob. Hajduk takrat zadeve ni potrdil.

Splitčani so se letos vseeno vrnili na Bled, kjer so dobro začeli s pripravami na novo sezono. Minuli teden so vknjižili dve zmagi, v sredo pa jih za konec letošnje slovenske avanture čaka še tekma v Celju, kjer pa ne bo prvega zvezdnika moštva.

Livaja je namreč letos poskrbel za nov eksces. Po zmagi Hrvaške nad Gano, s katero so si naši južni sosedje zagotovili mesto v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, se je Livaja skupaj s sedmimi soigralci sredi noči odpravil v lokal in proslavil uspeh. Spili naj bi eno pijačo in se nato vrnili v hotel, ko je za njihovo potezo izvedel trenerski štab, pa jih je glavni trener Gonzalo Garcia na treningu kaznoval.

Španec jih je poslal na tekanje kazenskih krogov, medtem ko se je sedem nogometašev podilo po vročem soncu, pa je Livaja protestiral in se sprl s trenerjem in športnim direktorjem Robertom Grafom. Glasen konflikt, v katerem naj bi bile izrečene tudi zelo ostre besede, se je končal z odločitvijo, da se Livaja predčasno odpravi nazaj v Split.

"Marko Livaja bo priprave na Bledu zapustil prej, kot je bilo načrtovano, in se vrača v Split. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi kršitve klubskega disciplinskega pravilnika ter nespoštovanja pravil, ki jih je klub določil za čas bivanja na pripravah. Marko je za klub, navijače in vse, ki imajo Hajduk radi, neprecenljivo pomemben. Ta odločitev je bila sprejeta z enim samim ciljem – Hajduk je na prvem mestu. Vedno in za vedno," so pri hrvaškem velikanu zapisali v izjavi za javnost.