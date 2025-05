Lani sodil na tekmi Slovenije, letos bo v finalu Lige prvakov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran 31. maja na Allianz Areni v Münchnu. Udarila se bosta francoski PSG in italijanski Inter, pravico pa bo še drugo leto zapored delil sodnik iz območja Balkana. Lani, ko je Real Madrid proti Borussii Dortmund še 15. v zgodovini postal zmagovalec Lige prvakov, je funkcijo glavnega sodnika opravljal slovenski sodnik Slavko Vinčić, letos pa je Uefa to nalogo zaupala Istvanu Kovacsu. Pomočnika slednjega bosta njegova rojaka Mihai Marica in Ferencz Tunyogi, četrti sodnik pa bo Portugalec Joao Pedro Silva Pinheiro.