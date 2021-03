Laporta: Če ne zmagam na volitvah, bo Messi zapustil Camp Nou

Predvsem slednji naj bi bil v očeh širše javnosti in poznavalcev razmer znotraj štirih sten kultnega Camp Noua najresnejši kandidat za ponovni prevzem predsedniške funkcije, ki jo je že v preteklosti - med letoma 2003 in 2010 - zelo uspešno opravljal. V tem obdobju je klub iz osrčja Katalonije osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. A trenutno stanje v in zunaj kluba še zdaleč ni takšno, kot je bilo pred 18 leti, ko se je Laporta prvič zavihtel na sam vrh klubskega ustroja. Če bo ponovno izvoljen, ga čaka ogromno dela, kar je priznal tudi med zanimivim soočenjem kandidatov za naslednika nepriljubljenega Josepa Marie Bartomeua .

Nedelja, 7. marec, je dan, ki ga privrženci katalonskega nogometnega ponosa z nestrpnostjo pričakujejo. Boj za izpraznjeni predsedniški stolček pri Barceloni se približuje vrelišču. V igri za prevzem ene od najprestižnejših funkcij v svetu nogometa so ostali še trije kandidati, in sicer: Toni Freix , Victor Font in Joan Laporta .

"To, da me ljudje vidijo za prvega favorita, me niti ne preseneča. Vem, da bo novi predsednik Barcelone od prvega dne svojega delovanja pod posebnim drobnogledom zaradi nadaljnje usode našega kapetana Lionela Messija. To mora biti in tudi bo moja prioritetna naloga, če bom seveda izvoljen," je uvodoma za špansko televizijo RAC1 povedal Laporta in nadaljeval: "Z Messijem imava izjemen odnos. Leo se je že pred časom izjasnil, da bi si želel vnovičnega sodelovanja z menoj. V primeru mojega poraza na volitvah bo tudi Messi zapustil Camp Nou. V to ste lahko povsem prepričani."

Laporta pravi, da Messi ni bil zadovoljen z obdobjem, ko je bil v upravnem odboru kluba Laportov protikandidat Freix. "Nekateri menijo, da je Messiju najpomembnejši denar. To je največja mogoča zmota, saj si on želi konkurenčno zasedbo, ki bo znova v igri za osvajanje lovorik. Prepričan sem, da bo prisluhnil moji ponudbi, če bom izvoljen za predsednika," je še pristavil Joan Laporta.