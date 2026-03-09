Naslovnica
Nogomet

Laporta in Xavi na bojni nogi: 'Predsednik je ustavil Messijev povratek'

Barcelona, 09. 03. 2026 17.39 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Xavi Hernandez

Pred predsedniškimi volitvami je v Barceloni situacija vse prej kot stabilna. Glavna kandidata za zmago Victor Font in Joan Laporta sta bila na zadnjem soočenju polna obsodb drug o drugem. Oglasil se je tudi Xavi, ki trenutnemu predsedniku Laporti očita, da je ustavil vrnitev velikega Lionela Messija v katalonsko prestolnico. Laporta vse očitke seveda zanika, položaj pa se še zaostruje.

Joan Laporta in Lionel Messi
Joan Laporta in Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Odhod Lionela Messija iz Barcelone je leta 2021 dvignil ogromno prahu. Joan Laporta je razočaral velik del katalonskega občinstva, kateremu je obljubil, da bo legendarni Argentinec ostal pri Blaugrani. Po zgodovinski zmagi v Katarju naj bi bil njegov povratek pred vrati, a je, po besedah Xavija, znova posredoval Laporta: "Predsednik ne govori resnice. Leo je že praktično podpisal. Po osvojitvi svetovnega prvenstva sva se slišala in povedal mi je, da se veseli povratka. Zdelo se mi je smiselno tudi iz nogometnega vidika, zato sem prestop predlagal tudi Laporti. Potem se je on začel pogajati z Messijevim taborom in zadeva je padla v vodo. Imeli smo odobritev s strani lige, a Laporta si ni želel, da se vrne. Rekel mi je, da mu bo Messi želel vzeti primat in tega ni smel dopustiti. Po informacijah, da do vrnitve ne bo prišlo, mi je Leo nehal odgovarjati na klice."

Trenutni predsednik katalonskega ponosa je zanikal očitke in zatrdil, da si je želel povratka Argentinca: "Messijevemu očetu sem poslal pogodbo, ta pa mi je povedal, da bo v Barceloni čutil prevelik pritisk. Tukaj ni ostal izključno iz finančnih razlogov, vsi ga imamo radi in ga izredno spoštujemo." Iz Messijevega tabora naj bi prišli odzivi, da resnico govori nekdanji vezist Barcelone.

Xavi Hernandez
Xavi Hernandez
FOTO: X

Xavi, ki je svoj klub vodil od 2022 do 2024, je javno opral umazano perilo in obelodanil športne odločitve, ki jih je Laporta sprejemal med njegovim vodenjem s trenerske klopi: "Ko mi je Busquets povedal, da bo odšel, sem predsedniku kot zamenjavo predlagal Martina Zubimendija, ki trenutno odlično igra v Arsenalu, a je Laporta mojo prošnjo zavrnil zaradi finančne situacije. Čez čas so se moja pričakovanja nižala, Laporta me je pustil na cedilu," je bil brez dlake na jeziku nekdanji svetovni prvak s Španijo.

63-letni Laporta mu ni ostal dolžan, poudaril je, da je sprememba glavnega trenerja obrodila sadove, očitno je z delom Hansija Flicka več kot zadovoljen: "Xavijeve obtožbe so me razžalostile. Dejstvo je, da Flick z isto ekipo zmaguje več. S Xavijem sem imel občutek, da bomo izgubljali, pri Flicku pa pričakujem zmage. Verjamem, da ga boli, a takšna so dejstva."

xavi joan laporta barcelona lionel messi dvoboj besed

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
09. 03. 2026 18.29
Ajde L.M. saj zmoreš to, daj napiši kakšno besedo tudi o nečednih poslih Laporte in o tem kako pogosto je gost na španskih sodiščih v zadnjem času. Ah, točno, on čaka kaj bo kakšen igralec ala Vidal izjavil o Realu, da bo lahko napisal kakšno nebulozo od članka in s tem očrnil Real.
Odgovori
-1
1 2
Lucky
09. 03. 2026 18.42
Spet si preveč občutljiv.
Odgovori
0 0
cripstoned
09. 03. 2026 18.14
Mali prevarant je odsel ker so mu pri psgju obljubili sp...vse ostalo so bucke ta izjava xavija je jasna saj je xavi podpornik forta...spet perejo farsice ki si bodo lagali se naprej hahahahah..
Odgovori
-1
2 3
Kolllerik
09. 03. 2026 18.11
Stare zdrahe niso več važne, gre in gleda se naprej! Xavija boli, da Flick raztura z novi šampionski ekipi...
Odgovori
+0
3 3
