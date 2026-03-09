Laporta in Xavi na bojni nogi: 'Predsednik je ustavil Messijev povratek'

Odhod Lionela Messija iz Barcelone je leta 2021 dvignil ogromno prahu. Joan Laporta je razočaral velik del katalonskega občinstva, kateremu je obljubil, da bo legendarni Argentinec ostal pri Blaugrani. Po zgodovinski zmagi v Katarju naj bi bil njegov povratek pred vrati, a je, po besedah Xavija, znova posredoval Laporta: "Predsednik ne govori resnice. Leo je že praktično podpisal. Po osvojitvi svetovnega prvenstva sva se slišala in povedal mi je, da se veseli povratka. Zdelo se mi je smiselno tudi iz nogometnega vidika, zato sem prestop predlagal tudi Laporti. Potem se je on začel pogajati z Messijevim taborom in zadeva je padla v vodo. Imeli smo odobritev s strani lige, a Laporta si ni želel, da se vrne. Rekel mi je, da mu bo Messi želel vzeti primat in tega ni smel dopustiti. Po informacijah, da do vrnitve ne bo prišlo, mi je Leo nehal odgovarjati na klice."

Trenutni predsednik katalonskega ponosa je zanikal očitke in zatrdil, da si je želel povratka Argentinca: "Messijevemu očetu sem poslal pogodbo, ta pa mi je povedal, da bo v Barceloni čutil prevelik pritisk. Tukaj ni ostal izključno iz finančnih razlogov, vsi ga imamo radi in ga izredno spoštujemo." Iz Messijevega tabora naj bi prišli odzivi, da resnico govori nekdanji vezist Barcelone.