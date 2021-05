Laporta: To je konec cikla, sledijo spremembe

Barcelona je po porazu s Celto iz Viga minuli konec tedna dokončno ostala brez možnosti za naslov španskega prvaka. Obenem je iz Lige prvakov izpadla že v osmini finala, zato je jasno, da s sezono na Camp Nouu ne morejo biti zadovoljni, pa čeprav so do lovorike prišli v španskem kraljevem pokalu. "Ponosni smo na Copo del Rey, a v Ligi prvakov in španskem prvenstvu smo možnosti za uspeh nerazumljivo zapravili," je bil jasen Joan Laporta, ki je marca letos drugič sedel na predsedniški stolček katalonskega ponosa.

"Stanje bomo presojali naslednji teden, ko bo sezone konec. Z mojega vidika moramo spremeniti marsikaj. A po koncu sezone, takrat bomo spremembe tudi komentirali. Trdo bomo morali delati, če si bomo zopet želeli biti konkurenčni v Ligi prvakov in na domači sceni,"Laportove besede navajajo priMarci.

Veliko vprašanje je, ali bo na Camp Nouu ostal strateg Ronald Koeman, s katerim se bo Laporta prav tako sestal po koncu sezone. "To je konec nekega cikla, sledijo spremembe, ki so po mojem mnenju nujno potrebne," je še dajal predsednik Blaugrane.