Laporta: Mbappe bo uničil kemijo v ekipi Real Madrida

Barcelona že praktično celo sezono gleda v hrbet kraljevega kluba, dobri rezultati v zadnjem obdobju pa so Katalonce približali na osem točk zaostanka v španskem prvenstvu. Kluba čez natanko en mesec čaka ligaški obračun, ki bo v boju za naslov prvaka vsekakor velikega pomena, predsednik blaugrane Joan Laporta pa že razmišlja o naslednji sezoni. "Ne vem, če bo Madrid poleti podpisal Kyliana Mbappeja . Ampak če ga, jim tega niti malo ne zavidam. To jim bo prineslo samo probleme," je dejal Laporta.

"Če želijo pripeljati Mbappeja, bodo morali nekoga prodati. Dva nogometaša težko igrata na istem položaju. Veliko nogometašev se bo borilo za mesto na igrišču, kar negativno vpliva na vzdušje v garderobi in odnose med igralci. To vsekakor ni darilo," je zaključil Laporta, ki se z Barcelono še zmeraj bori za lovoriki v španski LaLigi in v Ligi prvakov.