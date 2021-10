Laporta: Mislil sem, da bo Messi ostal v klubu in igral 'zastonj'

Argentinski napadalec, eden največjih igralcev vseh časov, Lionel Messi je to poletje zapustil Barcelono ter odšel v Paris Saint-Germain. Po zares dolgih 18. letih se je zveza med klubom in nogometašem končala nekoliko klavrno. O pričakovanjih, ki jih je takrat imel klub, je v petkovem jutru razmišljal tudi aktualni predsednik katalonskega velikana Joan Laporta. V pogovoru s špansko radijsko postajo ESports RAC1 je dejal: "Preveč ga imam rad, da bi bil jezen. Toda pride čas, ko spoznate, da se nekatere stvari preprosto ne morejo nadaljevati.«

Predsednik Barcelone Joan Laporta je spregovoril o tem, da je pred odhodom argentinskega zvezdnika Lionela Messija razmišljal tudi o tem, ali bi lahko Messi ostal v klubu, toda brez plačila. 34-letnik je avgusta zamenjal klub in odšel k francoskemu velikanu PSG-ju, in sicer potem ko mu Barcelona zaradi finančnega fair-playa ni uspela podaljšati pogodbe. Laporta je povedal, da se je poigraval z mislijo o tem, ali bi morebiti Messi lahko počakal, da si klub finančno opomore. Poleg tega je priznal tudi, da bi lahko Neymar podpisal novo pogodbo, a je vesel, da se to ni zgodilo.

icon-expand Leo Messi ob slovesu od Barcelone FOTO: AP

Argentinec, ki je s katalonskim velikanom osvojil 10 naslovov prvakov, je moral oditi kljub temu, da se je pred tem dogovoril za posel, vreden 50 odstotkov njegove prejšnje pogodbe. "Razočaranje je bilo obojestransko," je dejal Laporta. "Upal sem, da si bo Lionel premislil in bo dejal, da bo igral zastonj," je povedal za katalonsko radijsko postajo RAC1. Nad samo idejo je bil povsem navdušen, toda vseeno je pristavil: "Od igralca, kot je Messi, tega vsekakor ne moremo zahtevati." To bi bila poteza brez primere, ki bi jo zagotovo potrdila tudi La Liga, je še bil prepričan. Messi je v prejšnji pogodbi zaslužil okoli 40 milijonov evrov na sezono, kar je pomembno prispevalo k trenutnim finančnim vprašanjem Barcelone.

Nogometni virtuoz se je na novinarski konferenci, ki je napovedovala njegov odhod v joku, poslovil, v dresu Parižanov pa je tudi že dosegel svoj prvi zadetek. "Ne, preveč ga imam rad, da bi bil jezen. Messi se bo v zgodovino Barce zapisal kot najboljši igralec v zgodovini in to idejo bi rad ohranil," je še dejal Joan. Svet je ob Messijevem prvem zadetku obstal, navijači so ga z navdušenjem pozdravili.

Od navdušenja pa vsekakor ne prekipevajo privrženci Barcelona, ta trenutno zaseda šele deveto mesto na španski lestvici. Zaostajajo za kluboma, kot sta Osasuna in Rayo Vallecano. Barcelona je prav tako prestala svoj najslabši začetek Lige prvakov, saj je obe začetni tekmi izgubila s 3:0 proti Bayernu iz Münchna in Benfici. Mesto menedžerja se oklepa Ronald Koeman, ki je prepričan, da lahko Katalonce popelje na pot stare slave. "Edino pravilno je bilo Koemanu dati veliko mero zaupanja. Zelo sem zadovoljen s to odločitvijo," je potrdil predsednik. V zadnjem poslovnem letu so v klubu ustvarili 481 milijonov evrov izgube, dolgovi in prihodnje obveznosti pa znašajo kar 1,35 milijarde evrov.