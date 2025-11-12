Laporta označil morebitno Messijevo vrnitev na Camp Nou za nerealno

Ko so ga vprašali o Messijevem sporočilu po obisku kultnega stadiona, je predsednik Joan Laporta ponovil, da želi organizirati "poklon" argentinskemu nogometnemu geniju, vendar da navijači Barcelone ne bi smeli zaman upati na vrnitev svojega idola.

"Stvari se niso končale tako, kot smo si želeli. Če lahko ta poklon na nek način nadomesti tisto, česar nismo storili, verjamem, da bi bilo to dobro. Toda z neizmernim spoštovanjem, ki ga gojim do Lionela Messija, vseh strokovnjakov v klubu in članov, verjamem, da so ugibanja o njegovi morebitni vrnitvi kot igralca nerealna," je pojasnil Laporta.