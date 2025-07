Laporta po prihodu Rashforda: Poleti ne bo več okrepitev, imamo dobro ekipo

V nedavnem intervjuju za Mundo Deportivo je predsednik Barcelone Joan Laporta spregovoril o različnih težavah, ki so letos poleti zaznamovale klub – od omejitev zaradi finančnega fair-playa do pomanjkanja prihodkov iz prodaje igralcev. Glede na razmere so Laporto vprašali, ali bo Barcelona v tem prestopnem roku pripeljala še kakšne nove okrepitve, slednji pa je potrdil, da poleti ne bo več okrepitev.