Laporta po starem receptu našel novega odrešitelja

Ronald Koeman je - mnogi navijači bi rekli končno - del Barcelonine zgodovine. Varuh sedanjosti je (začasno) Sergi Barjuán, za skrb o prihodnosti enega največjih klubov na svetu pa naj bi predsednik kluba Joan Laporta v kratkem zadolžil legendarnega Xavija Hernandeza.

Vedno zanesljivi strokovnjak za dogodke na nogometni tržnici Fabrizio Romano v Guardianu poroča, da sta se Joan Laporta in Xavi Hernandez sestala že pred tedni, ko je Ronald Koeman še javno zatrjeval, da ga odbor kluba podpira. Nizozemčevo prepričanje je že takrat med nogometno javnostjo na Iberskem polotoku milo rečeno zvenelo kot blodnje nekdanjega moža, ki uradno še ni izvedel, da je nekdanji.

Med tem, ko je Koeman skrbel za svoje fante, ki so proti Rayu Vallecanu izgubili prvič po letu 2002, se je njegova ljuba Barcelona veselo spogledovala s svojo srednješolsko simpatijo. Romano poroča, da se je nekdanji igralec Barcelone in sedanji trener Al Sadda z Barcelono že zmenil za ponovno obuditev romance. V Kataloniji zgolj čakajo na to, da njegov sedanji delodajalci v naslednjih dneh prekinejo svoje sodelovanje z legendarnim Špancem.

Odšel je kot legenda Nekdanji vezist, ki je za špansko reprezentanco zbral 133 nastopov, je Barcelono kot igralec zapustil z neverjetnimi 27 lovorikami ''v žepu''. V finalu Lige prvakov leta 2015 je odigral svoje zadnje minute v slovitem rdeče modrem dresu. Takrat je Barcelona pod taktirko Luisa Enriqueja premagala Juventus (3:1) in osvojila svoj zadnji naslov v najprestižnejšem klubskem tekmovanju. Hiter pregled začetne postave v finalu proti stari dami iz Torina bi pri slehernem navijaču Blaugrane lahko sprožil hud napad nostalgije. Marc-Andre Ter Stegen, Dani Alves, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jori Alba, Ivan Rakitić, Sergio Buquets, Andres Iniesta, Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar so imena, ki so sredi minulega desetletja slehernemu nasprotniku pognala strah v kosti.

icon-expand Jordi Alba, Marc-Andre Ter Stegen in Gerard Pique so igrali na zadnji tekmi Xavija v dresu Barcelone FOTO: AP

Kar štirje omenjeni igralci (Ter Stegen, Pique, Alba in Busquets) so usodno tekmo proti Rayu Vallecanu začeli v začetni postavi. Jasno je, da so za Albo (32), Piqueja (34) in Busquetsa (33) njihova najboljša nogometna leta zgolj komaj zaznavna senca v vzvratnem ogledalu. Za volan Barceloninega metaforičnega avta bo v kratkem stopil njihov nekdanji soigralec, ki jih je na igrišču dolgo časa vodil s svojimi milimetrsko natančnimi podajami. V ključnem obdobju katalonskega kluba se bo od njega pričakovalo, da bo stopal po stopinjah nekdanjih legendarnih igralcev, ki so po končani nogometni karieri Barcelono v vlogi trenerja prenovili in popeljali proti novim zgodovinskim uspehom.

Mogočna senca Cruyffa in Guardiole 17.532 dni oziroma natanko 48 let je minilo od prvega nastopa Johana Cruyffa v dresu Barcelone. Legendarni Nizozemec, ki je kot igralec veljal za enega najboljših vseh časov, je v vlogi trenerja pustil še večji pečat. Pod njegovo taktirko je slavna "tovarna" nadarjenih nogometašev La Masia zares zaživela. "Johan Cruyff je pobarval kapelico, trenerji za njim jo zgolj obnavljajo, ali izboljšujejo,"je vlogo svojega nekdanjega trenerja v zgodovini Barcelone slikovito opisal njegov duhovni naslednik Pep Guardiola, ki je tako kot Xavi produkt La Masie. Vse od trenutka, ko je Cruyff v Katalonijo s seboj prinesel slovit nizozemski stil igre in "totalni nogomet" združil s špansko Tiki-tako, se od vsakega njegovega naslednika pričakujejo ne zgolj rezultati, ampak predvsem lep nogomet na igrišču Camp Noua.

icon-expand Joan Laporta (drugi z leve), Johan Cruyff (drugi z desne) in Pep Guardiola (desno) FOTO: AP

Laporta je med svojim prvim mandatom na mestu predsednika Barcelone na klop postavil dokaj neizkušenega nekdanjega generala sredine igrišča. Ta je kot igralec z Barcelono osvojil najprestižnejše nogometno tekmovanje pod taktirko Cruyffa. Guardiola danes velja za enega najboljših trenerjev vseh časov, a zlahka se pozabi, da njegovo napredovanje z mesta trenerja rezervnega moštva na vrh strokovnega štaba katalonskega ponosa nikakor ni bilo samoumevno. Kljub relativni neizkušenosti je Guardiola s svojim nepopustljivim pristopom v kratkem času postal eden najbolj uspešnih trenerjev Barcelone vseh časov. Laporta želi uspešen recept ponoviti s prihodom Xavija, čeprav bo 41-letnik vstopil v popolnoma drugačen klub, kot Guardiola leta 2008. 'Žoga ni bomba, žoga je zaklad'

icon-expand Statistika Xavija na klopi Al Sadda FOTO: Sofascore.com

Xavijeva prednost v primerjavi z njegovim nekdanjim trenerjem je dejstvo, da je že dve sezoni trener profesionalnega moštva. Katarski Al Sadd je pod njegovim vodstvom osvojil sedem lovorik v dveh sezonah. V svoj nekdanji klub pa se bo Xavi kljub trenerskim uspehom vrnil z velikimi pričakovanji, ki so predvsem rezultat njegovih uspehov na igrišču Camp Noua. V svoji igralski karieri je on, bolj kot katerikoli drug igralec Barcelone poosebljal tiki-tako. Skoraj popoln nadzor nad žogo in zadrževanje posesti za vsako ceno sta bila v času Guardiolinih največjih uspehov mogoča predvsem zato, ker je v srcu moštva neutrudno deloval metronom, ki mu je koncept odstopanja od najvišjih Barceloninih idealov bil popolnoma tuj. Xavi tudi v trenerski vlogi ne popušča. ''Žoga ni bomba, žoga je zaklad,'' je eden prvih stavkov, ki jih je Španec izgovoril na svoji otvoritveni novinarski konferenci v Katarju in jasno je, da na klopi Barcelone svojega pristopa ne bo spremenil. ''Ne morem skriti dejstva, da so moje sanje voditi Barcelono. To sem rekel že velikokrat in vsi vedo, da Barcelono podpiram z vsem svojim srcem,'' je svojo naklonjenost do kluba v dresu katerega je zaigral 767 tekem opisal trener iz Terrasse. A dejstvo je, da ga čaka zelo zahtevno delo.

Dolgovi, nezaželeni igralci in mladi upi Barcelonine težave z dolgom, vrednim okoli 1,3 milijarde evrov, so dobro znane. Proti Vallecanu je od prve minute nastopil 33-letni Sergio Aguero, ki je za klub podpisal brez odškodnine predvsem v želji, da bi igral skupaj s svojim prijateljem Messijem, ki je kmalu po njegovem prihodu klub zapustil, ker si njegove plače preprosto niso mogli privoščiti. V sredini igrišča je zaigral Philippe Coutinho, ki v klubu ni zaželen praktično od trenutka, ko je postal njegova najdražja okrepitev vseh časov. Na desnem krilu je igral desni bočni branilec Sergino Dest. V osrčju obrambe Pique že dolgo in igralec, ki je ob boku Charlesa Puyola z lahkoto zapiral vse poti, do svojega vratarja. Busquets je po srečanju sam priznal, da je za zadetek Vallecana bil kriv predvsem on.

V mešalniku nekdanjih zvezdnikov, nezaželenih Brazilcev in povprečnih igralcev se je tokrat znašel tudi 19-letni vezist Nico. Mladenič je ponosno nosil štafeto naslednjega velikega upa, ki bo lastnoročno rešil potapljajočega velikana. A dejstvo je, da Xavi v primeru prevzema svojega nekdanjega kluba ne bo imel veliko sredstev na voljo za prenovo kluba, ki se trenutno nahaja na skromnem devetem mestu v španski La ligi. Se rešitev znova nahaja v La Masiji? Leta 2012 je Xavi bil del moštva, ki je v zmagi proti Levateju zaigralo z enajstimi igralci, ki so nogometno ''odrastli'' v La Masiji. Devet let pozneje se v Barceloni kalijo novi veliki upi. 41-letnik bo moral slediti vzoru svojega tedanjega trenerja Tita Vilanove, če bo želel znova zgraditi uspešno Barcelono. Gavi (17), Ansu Fati (18) in Pedri (18) so igralci, ki že v najstniških letih na svojih ramenih nosijo ogromno težo pričakovanj velike Barcelone. Xavi pa bo moral v senci mogočnih velikanov uporabiti celotno zbirko znanja, ki sta jo pred njim med temelje slovitega Camp Noua zakopala njegova predhodnika Guardiola in Cruyff.