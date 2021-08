Laporta razkril: Dolg Barcelone znaša 1,35 milijarde evrov

Predsednik kluba je igralce pozval k sodelovanju, predvsem tiste, ki imajo najdražje pogodbe. "Za plače igralcem namenimo kar 103 odstotke naših prihodkov, kar je od 20 do 25 odstotkov več od naših neposrednih tekmecev," je razkril Laporta . "Najprej bo treba doseči dogovor z igralci o znižanju plač, in na tem delamo. Igralci imajo fiksno plačo in nekaj bonusov. Znižanje plače Gerarda Piqueja je bilo nujno, ker nam je omogočilo registracijo okrepitev Memphisa Depaya in Erica Garcie ," je dejal Laporta , ki je prepričan, da obstaja izhodni načrt za rešitev kluba iz težav v naslednjih 18 mesecih.

"Takoj, ko smo nastopili svoje položaje, smo najprej prosili Goldman Sachs za premostitveno posojilo v višini 80 milijonov evrov, sicer ne bi mogli izplačati plač. Prav tako smo podedovali zelo slabo politiko na področju plačil mladim igralcem, ker so imeli mladi kratke pogodbe, veterani pa dolgoročne. Težave so bile tudi s stadionom Camp Nou," je dejal Joan Laporta , poročajo tiskovne agencije in španski mediji.

Finančne težave so pripeljale do šokantnega odhoda Lionela Messija, na seznamu igralcev, ki jim grozi znatno znižanje pogodb, so Sergio Busquets, Jordi Alba in Sergi Roberto. "Ugotovili smo nesorazmerna plačila posrednikom, ne zastopnikom, za prestop, ki je stal 40 milijonov evrov, za nakupno premijo pa smo plačali osem milijonov evrov in prodajno premijo dva milijona evrov. Osebi je bilo plačano tudi osem milijonov evrov za iskanje igralcev v Južni Ameriki," je razkril Laporta. Ta se je zelo kritično odzval na pismo, ki ga je spisal prejšnji predsednik Josep Maria Bartomeu, ki je krivdo za odhod Messija pripisal sedanji upravi kluba.

Novinarska konferenca je trajala kar dve uri, na njej pa ni manjkalo podrobnosti o "dramatičnih finančnih težavah", ki so Laporto pripeljale do tega, da je pustil Messiju, da zapusti klub. V zvezi z odhodom zvezdnika je Laporta dejal, da so "vodili pogajanja, za katera sta obe strani upali, da bodo plodna, a niso bila uspešna. Obstaja obojestransko razočaranje".

"Ekonomsko in finančno stanje kluba je zaskrbljujoče, finančno stanje pa dramatično," je dejal Laporta. "Zdaj je napočil čas, da vsi zategujemo pasove, da bodo lahko čez nekaj let klubske finance zdrave."

Barcelona načrtuje, da se bo vrnila h koreninam, razvoju mladih igralcev, na podlagi sistema mladinske akademije La Masia, skozi katerega se je zgradila tudi najuspešnejša zgodba Barcelone, ki jo pooseblja Messi, luč na koncu predora vidi Laporta.