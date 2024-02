Laporta razkril imena klubov, ki naj bi pristali na sodelovanje v superligi

Med klubi, ki so pripravljeni na nastopanje v superligi, če bo do nje seveda sploh prišlo, so štirje italijanski velikani: Inter, Milan, Napoli in Roma. Zraven so tudi vsi španski klubi z izjemo Atletica Madrida, pa tudi Olympique Marseille, Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht in Club Brugge. Vsaj tako trdi prvi mož Barcelone Joan Laporta.