Laporta se predstavi: Verjamem, da bo Messi dal prednost Barceloni

"In prav La Masia bo naša prioriteta, v kolikor prejmemo največje število glasov. Ta je v zadnjih letih zelo zanemarjena, razen redkih izjem v tem trenutku ne vidim nobenega resnejšega kandidata, ki bi lahko takoj vskočil v člansko moštvo in prispeval vidnejši delež. Zasedba, ki sem jo zbral okoli sebe, me navdaja z velikim optimizmom. Imamo gorečo željo, voljo in motiv povrniti Barceloni stari sijaj. Z izkušnjami iz preteklega obdobja, verjamem, da bi lahko bili uspešni tudi v drugo," je ob predstavitvi svoje predsedniške kandidature uvodoma dejal Laporta in se že v naslednjem trenutku dotaknil negotove prihodnosti ikone kluba s kultnega Camp Noua Lionela Messija .

"V zadnjem obdobju sem se naposlušal številnih zgodbic o tem, kako spremljamo povsem drugačnega Messija. Poglejte, on je dal tako veliko temu klubu, da je povsem logično njegovo nezadovoljstvo ob zadnjih neuspehih tako v Ligi prvakov kot tudi v domačem državnem prvenstvu. Verjemite, vsi, ki 'Barco' nosimo v srcu, nismo zadovoljni z dogajanjem v klubu v zadnjih nekaj letih. Letošnja predsedniška kampanja je ena od najbolj "čistih" v zadnjih dveh desetletjih. Ni zlonamernih izjav, metanja polen pod noge, lažnih podtikanj ... Vsi kandidati si želimo le eno - Barcelono v vrhu evropskega in posledično svetovnega klubskega nogometa. Potrebna bodo določena odrekanja in tudi čas, da stvari sedejo na svoje mesto. A ko nekega dne to dosežemo, bo naš klub znova v ponos slehernemu navijaču," je prepričan Laporta, ki je, če bo seveda izbran, pripravljen za sodelovanje z aktualnim trenerjem Ronaldom Koemanom .

Messijeva ljubezen do kluba je neomajna "Nihče, prav nihče nikoli ne sme podvomiti v Leovo ljubezen do kluba. Nihče! Na koncu verjamem, da bo prav Messijeva ljubezen do Barcelone tisti jeziček na tehtnici, da se bo Leo odločil zaključiti svojo aktivno športno pot na Camp Nouu. Tudi tedaj, ko je imel na mizi neverjetne ponudbe - ena od teh je iz leta 2006, ko je milanski Inter ponujal 'brutalen' denar za odkup Messijeve pogodbe - se je ta vselej odločil za Barcelono. Zatorej ne dvomim, da bo tudi tokrat temu tako," je kratko in jasno sporočil eden najresnejših kandidatov za naslednika nepriljubljenega Josepa Marie Bartomeua .

Koeman je eden od nas, želi si sodelovanja z legendami kluba

"Je eden od najbolj prepoznavnih obrazov mlajše zgodovine kluba. Zavedamo se, da poleti ni imel najoptimalnejših pogojev, obenem pa ni imel na razpolago ustreznih finančnih sredstev za osvežitev moštva. Za zdaj kar dobro vodi moštvo, je pa težko napovedati, kaj prinaša prihodnost. Nikoli nisem skrival velike želje, da se čim več nekdanjih izjemnih nogometašev, ki so zapluli v trenerske ali funkcionarske vode, znova vključijo v delovanje kluba. Imena so znana:Xavi Hernandez, Carles Puyol, Andres Iniesta, Pep Guardiola ... Gre za velikane našega kluba, ki so vedno dobrodošli. Ob tem pa velja poudariti, da posedujejo ogromno količino znanja in izkušenj," se morda skorajšnjega sodelovanja s katerim od omenjenih nekdanjih nogometašev ali trenerjev nadeja Joan Laporta.

"Trenutno stanje v klubu je podobno tistemu iz leta 2003, ko se je Barcelona znašla na razpotju. Takrat smo vse sile usmerili v krepitev mladinske šole ter obenem poskrbeli za prihode nekaj odmevnih in za prihodnost kluba ključnih okrepitev (Samuel Eto'o, Thierry Henry, Ronaldinho...). Zadaj pa so bili že Iniesta, Xavi in nadobudni Messi, ki je hitro prevzel vajeti v svoje roke. In jasno, kasneje s prihodom Guardiole na trenersko klop se je vse skupaj sestavilo na najboljši mogoč način za nogometno poezijo, ki smo jo spremljali vse do konca sezone 2011/12," se spominja Laporta in dodaja:

Trenutek za (popolno) reorganizacijo

"Za dežjem vedno posije sonce. Ta klub je tako velik in ugleden, da mora iti naprej v vseh segmentih delovanja. V vmesnem času so nekateri očitno zaspali na lovorikah, a napočil je trenutek za (popolno) reorganizacijo, za katero verjamem, da bo uspešna. Kot sem že dejal, potreben bo določen čas, veliko odrekanja in vloženega truda, da se stvari vnovič postavijo na pravo mesto. A z ljubeznijo, ki jo vsi čutimo do Barcelone in ki mora biti v vsakem trenutku v ponos Kataloniji, sem prepričan, da lahko ponovimo uspešno zgodbo iz preteklosti."