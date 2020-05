Laporta vedno glasnejši: Zelo bi mi bilo všeč, da bi se vrnil Guardiola

V intervjuju na televiziji TV3je Joan Laportazaenkrat najbolj očitno namignil, da namerava ponovno kandidirati na predsedniških volitvah nogometnega kluba Barcelona.

"Situacija je dramatična, delamo na predlogu, ki bi to situacijo obrnil na glavo. Navdušen sem nad njim, že sem bil predsednik in navdušen sem, da bi lahko nadaljeval z delom za Barco,"je dejal Laporta. "Navdušuje me možnost, da bi lahko imel nadzor nad zgodovinskim obdobjem pri Barci, nekaterim igralcem, ki so bili tam že v času mojega prvega vodenja kluba, je ostalo še nekaj let. Treba je spremeniti podobo Barce kot institucije, saj ta podoba v zadnjih letih ni bila na želeni ravni,"dodaja Laporta.

'Xavi bo prej ali slej treniral Barco'

Pomembni "vlogi" pri njegovi kandidaturi bi lahko odigrala nekdanja vezista in ikoni kluba Xavi Hernandezter Josep Guardiola, ki sta se po slovesu od zelenic podala v trenerske vode. Guardiola se je seveda med letoma 2008 in 2012 podpisal pod najtrofejnejše obdobje v zgodovini Barce, a že večkrat dejal, da na Camp Nouu članske ekipe ne bo več vodil, Xavi pa je v zadnjem letu storil prve trenerske korake v vrstah katarskega Al-Sadda.

"Zelo bi mi bilo všeč, če bi se vrnil Guardiola, a zdaj je pri (Manchester) Cityju in to je odločitev, ki bi jo moral sprejeti Pep. Za navijače Barcelone je referenca, veliko navijačem bi ustrezalo, da bi se vrnil in spet treniral Barco. V primernem trenutku bomo govorili z osebo, za katero mislimo, da bi moral postati trener Barce od leta 2021,"je še povedal Laporta.

"Xavi? Je oseba, ki živi za nogomet, tisti, ki se mora odločiti, kdaj je napočil njegov trenutek. Moramo razmišljati o letu 2021 in takrat bodo v kadru še vedno igralci, ki so bili Xavijevi soigralci, on pa je tisti, ki mora braniti stališče, da je pripravljen voditi nekdanje soigralce. To namreč ni lahko. A v vsakem primeru je Xavi pošten in nekdo, ki ve veliko o nogometu, nogomet dojema zelo doživeto. Sprejel bo pravo odločitev. Prej ali slej bo treniral Barco," je sklenil 57-letni Laporta.