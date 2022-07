Laporta vrača Bavarcem: Poglejte na bančni račun, preden nas obtožujete

45 milijonov evrov vreden prestop Roberta Lewandowskega v Barcelono je dvignil ogromno prahu. Predvsem zato, ker naj bi imeli na Camp Nouu velike finančne težave, a so si vseeno lahko privoščili takšno vsoto. Ob to dejstvo so se obregnili tudi pri bavarskemu velikanu. Predsednik Barce Joan Laporta jim je žogico hitro vrnil.

icon-expand Predsednik Barcelone Joan Laporta z enim od poletnih prišlekov Franckom Kessiejem. FOTO: AP

Trener Bayerna iz Münchna Julian Nagelsmann je pred časom kritiziral prestopno politiko Barcelone, ki kljub domnevnim finančnim težavam in velikemu dolgu to poletje vrtoglavo zapravlja. 58 milijonov evrov je Leedsu plačala za hitronogega Brazilca Raphinha, 50 Sevilli za branilca Julesa Koundeja in 45 Bayernu za enega najboljših napadalcev zadnjih let Roberta Lewandowskega. Andres Christensen in Franck Kessie sta prišla brez odškodnine. Predsednik Blaugrane kritik na račun poslovanja kluba ne razume. "Može pri Bayernu bi prosil, naj najprej pogledajo na svoj bančni račun. Od prestopa Lewandowskega so prejeli ogromno denarja. Spoštujem vse, zato se ne vtikam v tuje stvari. Morda bi lahko oni storili enako" je bil oster Laporta.

Ne samo Bayern, glede kadrovanja Barcelone so se oglasili še nekateri klubi, med njimi Chelsea. Ni jim namreč jasno, kako lahko klub, ki je lani poleti brez prvega zvezdnika v svoji zgodovini ostal, ker si ni mogel privoščiti njegove plače, letos tako vrtoglavo zapravlja. Prvi mož Kataloncev na očitke odgovarja: "Dopuščam možnost, da so dvomili v naše zmogljivosti. Morda niso natančno ocenili naše moči in zagona nove uprave. Pri tem gre za pomanjkanje znanja in informacij glede našega kluba. Obrnili smo nov list v naši zgodovini, sedaj smo močnejši."

icon-expand Robert Lewandowski in nasmejani Joan Laporta. FOTO: AP