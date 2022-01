Laporta: Vsi na svetu bi se morali pripraviti, znova smo pomembni igralci na trgu

Ferran Torres je tudi uradno igralec Barcelone. Katalonci so Manchester Cityju odšteli 55 milijonov evrov odškodnine. Obljubili so jim tudi 10 milijonov evrov bonusov v primeru, da španski napadalec izpolni visoka pričakovanja, ki jih je njegov nov klub potrdil z visoko odkupno klavzulo v njegovi novi pogodbi. Ta je težka gromozansko milijardo evrov. Noben igralec v zgodovini športa seveda še ni zamenjal kluba za tako visoko vsoto. Predsednik Barcelone Joan Laporta pa mogoče na skrivaj upa, da bo v prihodnosti s prodajo enega od svojih sedanjih igralcev uspel z eno potezo izbrisati ogromen dolg kluba, ki je še poleti bil visok kar 1,35 milijarde evrov.

Še pred tem bodo vodilni v klubu morali najti način, da svojo prvo veliko okrepitev po poletni čistilni akciji registrirajo pri španski La ligi. Športni direktor kluba Mateu Alemany je namreč potrdil, da so 21-letnega napadalca podpisali, čeprav trenutno ne morejo zagotoviti, da bo lahko v dresu svojega novega kluba tudi zaigral: "Resnica je, da takrat, ko smo podpisali Torresa, za njegovo plačo nismo imeli mesta v proračunu." Te besede ne obetajo svetle prihodnosti v Kataloniji, ampak na različnih področjih se premikajo in verjamejo, da ga lahko registrirajo.

Velike besede predsednika

Lego kocke so odlična igrača za otroke, a nočna mora za starše, ki morajo redno vijugati skozi minsko polje ostrih plastičnih robov na tleh. Vodilni v Barceloni s to potezo delujejo kot odrasli zasvojenci z dansko iznajdbo, ki namesto pospravljanja in urejanja svoje dnevne sobe raje kupijo svetleč, nov Lego Technic buldožer, ki ga nato vržejo na vse višji kup igrač, ki jih ne potrebujejo. Za buldožer, imenovan Ferran Torres, so vodilni v klubu dobili bančno posojilo.