Laporta: Xavi še naprej uživa popolno podporo vodstva kluba

"Našemu Xaviju še naprej stoodstotno zaupamo. Ne zato, ker je klubska legenda, temveč zato, ker marljivo in pošteno opravlja svoje delo. Vse v želji oziroma z jasno začrtanim ciljem, da Barcelona do konca sezone ostane v boju za vse razpoložljive lovorike. Vsaka tekma je zgodba zase, in prepričan sem, da se bo moštvo iz tega poraza (proti Realu, op. p.) kaj naučilo," je zbranim predstavnikom sedme sile hitel pojasnjevati prvi mož katalonskega velikana in ovrgel natolcevanja o morebitni Xavijevi zamenjavi.

"Vsak član našega moštva se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je v danem trenutku dal vse od sebe. Osebno močno verjamem, da motiv in želja v tej zasedbi nikoli nista bili vprašljivi, so pa vidne določene težave, ki jih bo moralo strokovno vodstvo v nadaljevanju sezone dodobra omejiti, če bomo želeli slediti začrtanim ciljem," je še dodal Laporta.

Barcelona trenutno za vodilnim Realom v državnem prvenstvu zaostaja za sedem točk.