Laporta že išče zamenjavo za Koemana

Na lestvici španskega prvenstva Barcelona po dveh zmagah in dveh remijih zaseda zgolj sedmo mesto in pet točk zaostaja za vodilnim Real Madridom (ki je sicer odigral tekmo več). Poleg nenavdihujočega začetka v španskem prvenstvu je Barca s kar 3:0 izgubila tudi prvo tekmo v skupinskem delu Lige prvakov, na domačem terenu jo je brez težav premagal Bayern München.

A Koemanu je že v prvo spodletelo. Točka proti Granadi in predvsem slaba predstava sta po poročanju Joana Vehilsa prevesili tehtnico in trenerju menda zdaj grozi zamenjava. Nizozemec naj bi tako na Barcini klopi ostal le še toliko časa, da najde klub primerno zamenjavo zanj.

Kot Koemanovega naslednika španski mediji, kot so AS, El Chiringuito TV in novinar Gerard Romero, omenjajo klubsko legendo Xavija, legendo Juventusa Andrea Pirla, izkušenega italijanskega stratega Antonia Conteja, bivšega vezista Phillipa Cocuja in trenerja Ajaxa Erika ten Haga, a se glede na finančno stanje kluba zaposlitev katerega izmed njih za zdaj zdi malo verjetna.