Laporta za naval Nemcev na Camp Nou okrivil neodgovorne domače navijače

Tekmo med Barcelono in Eintrachtom ste si lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Predsednik Barcelone Joan Laporta je v torek dejal, da ga je sram zaradi dogajanja na povratni tekmi četrtfinala Lige Evropa. A obenem je poudaril, da za premoč nemških navijačev na tribunah ni kriv klub, temveč posamezniki, ki so s prodajo svojih vstopnic Nemcem omogočili vstop.

Zaradi tega dogajanja so številni navijači Barcelone protestno bojkotirali ponedeljkovo ligaško tekmo s Cadizom, na kateri je sicer blaugrana doživela še en udarec in prvič po letu 2003 doživela dva zaporedna poraza na domačem terenu. Na tekmi je bilo 'le' 58.000 gledalcev. Nekateri so pred tekmo tudi protestirali in zahtevali odstop Laporte.

"Številni člani kluba so prodali svoje vstopnice nemškim navijačem. To je še posebej težko razumeti, ker ljubimo svoj klub in se zdi nemogoče, da bi nekdo svojo sezonsko karto prepustil navijačem tekmecev. A se je zgodilo in to bomo podrobno preučili," je v torek na novinarski konferenci o tej temi dejal predsednik kluba.

Dodal je, da bodo preučili sistem prodajanja vstopnic za evropske tekme. V Nemčiji sicer navijači razen 5000 vstopnic, ki jih je dobi njihov klub, niso mogli kupiti vstopnic za to tekmo, so pa to očitno storili v Kataloniji pred tekmo. Kot je pojasnil Laporta, so v sistemu zaznali, da je vsaj 7000 vstopnic, ki so jih s popustom kupili člani kluba, končalo v rokah nemških navijačev.