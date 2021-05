Laporta želi prodati Griezmanna: bo Francoz pristal v Torinu?

Vse glasnejše so namreč govorice, da sta vodstvi Barcelone in Juventusa že nekaj časa v resnih pogovorih o prestopu francoskega reprezentančnega napadalca Antoina Griezmanna v vrste večkratnih italijanskih državnih prvakov.

Prevetritev igralske zasedbe zgolj zaradi finančne stiske ali ...?

"Kot vse kaže, se bo vodstvo kluba odločilo za konkretnejši 'rez', saj so po naših informacijah proste roke za izbiro novega delodajalca dobili Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Miralem Pjanić in Samuel Umtiti. Ime Antoina Griezmanna se omenja v zelo zanimivi kombinaciji z Juventusom, h kateremu bi lahko Francoz prestopil že letos, če Ronaldo zapusti Torino. Glede na to, da Griezmannova tržna vrednost znaša kar 120 milijonov evrov, ni čudno, da ga želi Laporta prodati,"so med drugim zapisali pri Sportu.

Nekdanji član madridskega Atletica je v katalonsko prestolnico prišel julija 2019 in v tem času na 70 tekmah dosegel 21 zadetkov. Na Apeninskem polotoku so prav tako z vsakim dnem vse glasnejše govorice, da bo devetkratne zaporedne italijanske državne prvake po treh letih zapustil njihov prvi zvezdnik, čeprav ima Ronaldo z Juventusom sklenjeno pogodbo do konca prihodnje sezone. Griezmann pa z Barcelono vse do konca junija leta 2024.