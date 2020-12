Laporta: Messi je bil razočaran, ker so mu lagali

Joan Laporta je že pred meseci napovedal svoj boj za nov mandat vodenja katalonskega kluba. Vprašanje je le, če mu bo uspelo, saj je za to mesto precej zanimanja, v zadnjem obdobju je kar nekaj kandidatov, med njimi Victor Font in Lluis Fernandez Ala, pa Toni Freixa in drugi. "Volivci bodo nagradili resnost, izkušnje, znanje in odločnost," je prepričan nekdanji prvi mož kluba.

Laporta je v preteklosti že imel svojo priložnost, bil je predsednik od leta 2003 do leta 2010 in bi se rad vrnil. Eden glavnih njegovih motivov, da se vrne, je Leo Messiin njegovo nezadovoljstvo in nejasna prihodnost. "Ustvarjeni morajo biti pogoji in okolje, da se bo dobro počutil in bo nadaljeval v klubu še nekaj sezon. Upam le, da ni bila narejena nepopravljiva škoda,"je o zvezdniku Barce dejal Laporta in dodal: "Mislim, da se še ni odločil in mislim, da bo pretehtal vse možnosti. Rad ima Barco in mislim, da bo počakal na ponudbo novega predsednika. Mislim, da je bil Leo najbolj razočaran, ker so mu lagali."

O možnem prihodu Xavija Hernandezav prihodnosti na mesto trenerja pa je dejal: "Če bi bil Xavi, nikoli ne sprejel ponudbe, dokler je bilo aktualno to vodstvo."Sicer pa ima o nekdanjemu igralcu Barce lepo mnenje: "Je oseba, ki živi za nogomet in on bo sprejel pravo odločitev. Slej ko prej bo vodil Barcelono."