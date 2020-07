Lara Ivanuša iz Italije na Madžarsko

Lara Ivanuša je v minuli sezoni branila barve italijanskega prvoligaša UPC Tavagnacco, kjer je zbrala 10 nastopov, dosegla je en zadetek. Sicer pa je za Laro že bogata mednarodna pot. Po igranju v ŽNK Radomlje (2012 – 2014) in ŽNK Olimpija Ljubljana (2015 – 2017) se je selila na Švedsko (Kvarnsvedensk IK), od tu je sledila vrnitev v Olimpijo. Sezono 2018/2019 je, kot piše na uradni spletni strani NZS, odigrala v dresu Glasgow Cityja, s katerim se je uvrstila med 16 najboljših v ligi prvakinj. V osmini finala so bile Škotinje z Laro boljše od ciprske ekipe Barcelona, v osmini finala pa so priznale premoč španski Barceloni. Ferencvaroš se bo tudi letos meril v kvalifikacijah za ligo prvakinj.



Lara Ivanuša je bila tudi članica kadetske in mladinske reprezentance Slovenije.