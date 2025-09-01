Lara Prašnikar odhaja čez veliko lužo

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lara Prašnikar v Utah prihaja po izjemno uspešni karieri v nemški Bundesligi za ženske, kjer je med letoma 2020 in 2024 za Eintracht Frankfurt dosegla kar 44 zadetkov na 122 tekmah. "Veselimo se, da lahko Laro pozdravimo v Utahu in da bo postala del naše ekipe. Je ključni del prihodnosti tega kluba, saj gradimo ekipo za uspehe. Dokazana je kot izvrstna strelka, hkrati pa odlična podajalka tako na klubski kot tudi reprezentančni ravni," je ob njenem prihodu povedala Kelly Cousins, športna direktorica Utah Royals. "Ker je to šele naša druga sezona po vrnitvi v ligo, nam je pomembno, da imamo prave ljudi v ekipi. Lara prinaša dragocene izkušnje z vrhunskega nivoja," je, kot še piše uradna spletna stran NZS, še dodala.

Lara Prašnikar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Nemčiji navdušila

Lara Prašnikar je svojo kariero začela pri Šmartnem, kjer je skupaj s soigralko iz reprezentance Lano Golob igrala v fantovski ekipi, saj klub ni imel ženske selekcije. Nato je prestopila k Rudarju Škale, kjer je 25. avgusta 2013 debitirala pri zmagi s 5:0 nad ekipo Velesovo Cerklje in že na prvi tekmi zadela dvakrat. V treh sezonah pri klubu je dosegla kar 77 zadetkov na samo 55 ligaških tekmah. Avgusta 2016 je podpisala za Turbine Potsdam, kjer je na domačih tekmovanjih v 65 tekmah dosegla 31 golov. Zaradi konstantne strelske forme se je leta 2020 preselila k Eintrachtu Frankfurt, kjer je postala ena najbolj zanesljivih napadalk v elitni nemški ligi.

Pri 48 golih v reprezentanci

Za svoje dosežke je bila večkrat nagrajena, med drugim je bila izbrana za slovensko nogometašico leta v letih 2022, 2023 in 2024. Prašnikarjeva je bila tudi najboljša strelka kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025, saj je v osmih tekmah dosegla devet golov. Po uspešni sezoni z reprezentanco je njen skupni izkupiček zrasel na 48 zadetkov v 88 nastopih za člansko ekipo. S svojimi napadalnimi sposobnostmi in občutkom za zaključevanje akcij bo Slovenka okrepila napad Royalsov, ki si želijo še bolj konkurenčne ekipe.

Maja Sternad in Lara Prašnikar FOTO: NZS icon-expand

O klubu

Utah Royals so ameriška profesionalna nogometna ekipa s sedežem v širšem območju Salt Lake Cityja, ki tekmuje v National Women's Soccer League (NWSL), najvišji ženski nogometni ligi v ZDA. Klub je bil ustanovljen 16. novembra 2017 kot ekipa za širitev lige in je svojo prvo sezono v NWSL odigral leta 2018. Royals so v ligi nastopali do leta 2020, ko so prenehali z delovanjem, igralke in pravice do njihovih pogodb pa so bile prenesene na novo ekipo Kansas City Current.