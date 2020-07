Lara Prašnikar okrepila serijske evropske prvakinje

Za Laro Prašnikar je uspešna epizoda v zasedbi Turbine Potsdam, kjer je igrala zadnja štiri leta, v Nemčijo pa se je 2016. selila iz ekipe ŽNK Rudar Škale. V zadnji sezoni v Potsdamu je v 16 tekmah dosegla 15 zadetkov, od tega po dvakrat po dva prav v mrežo svojega novega kluba. V Potsdamu je zbrala 58 nastopov, prispevala je 29 zadetkov. "Po uspešni epizodi v Potsdamu sem zdaj pripravljena narediti korak naprej v svoji karieri. Ljudje v Frankfurtu so mi pokazali zanimiv način, kako se lahko razvijam naprej s svojo novo ekipo,"je za uradno spletno stran NZS povedala Lara Prašnikar, ki je poudarila, da se veseli selitve v novo sredino in življenja v mestu Frankfurt. Lara Prašnikar je nevarna igralka, ki je kljub svoji mladosti že pridobila precej izkušenj v nemški zvezni ligi in slovenski reprezentanci,“ je povedal Siegfried Dietrich, športni direktor nemške ekipe, ki pri Lari ceni predvsem osredotočenost in mirnost pred tekmečevim golom.



1. FFC Frankfurt se poleg štirih naslovov evropskih klubskih prvakinj (zadnjič v sezoni 2014/2015) pohvali še s sedmimi naslovi državnih prvakinj Nemčije, kjer je v pravkar minuli sezoni zasedel 6. mesto.