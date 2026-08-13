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Nogomet

Lara Prašnikar se vrača v Nemčijo

Wolfsburg, 13. 08. 2026 15.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Lara Prašnikar in njen domači klub NK Šmartno.

Slovenska reprezentančna napadalka Lara Prašnikar se vrača v Nemčijo. 28-letna reprezentantka je zapustila ameriški Utah Royals FC in postala nova igralka VfL Wolfsburg. Z enim najuspešnejših nemških klubov je podpisala pogodbo do konca junija leta 2029, nosila pa bo številko 9.

V Wolfsburgu so iskali okrepitev na položaju osrednje napadalke in jo našli v slovenski reprezentantki Lari Prašnikar, ki nemško prvenstvo zelo dobro pozna. Prašnikarjeva je pred odhodom v ZDA med letoma 2016 in 2025 devet sezon igrala v nemški Bundesligi. Najprej je štiri leta branila barve 1. FFC Turbine Potsdam, leta 2020 pa se je preselila v Eintracht Frankfurt.

Njena statistika v Nemčiji je izjemna. Na 162 tekmah je dosegla 68 zadetkov. Po uradnih podatkih Nemške nogometne zveze je z 68 goli trenutno na 27. mestu večne lestvice strelk nemškega prvenstva. Posebej uspešno je bilo petletno obdobje v Frankfurtu. Takrat je v vseh tekmovanjih odigrala 133 tekem, dosegla 49 zadetkov in prispevala 49 podaj.

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V času njenega igranja za Eintracht nobena igralka kluba ni zbrala več asistenc. V sezonah 2021/22 in 2022/23 je bila Prašnikarjeva tudi najboljša igralka Bundeslige po skupnem seštevku zadetkov in podaj. Z Eintrachtom je zaigrala tudi v ženski Ligi prvakov.

Selitev čez Atlantik

Konec avgusta lani je zapustila Eintracht in podpisala za Utah Royals FC, ki tekmuje v National Women's Soccer League. Za Utah je zbrala 12 nastopov in dosegla dva zadetka. Marca letos je ob zadetku proti San Diego Wave postala tudi prva Slovenka, ki je dosegla gol v NWSL.

"Lepo je biti znova v Bundesligi in odslej nositi dres VfL Wolfsburg. VfL sodi med največje klube v Evropi, zato mi ta prestop pomeni zelo veliko. Z velikim veseljem pričakujem obdobje, ki je pred menoj, in komaj čakam, da z ekipo stopim na igrišče," je dejala Lara Prašnikar za klubsko spletno stran.

"Lara je svojo kakovost vrsto let dokazovala v Bundesligi. V napadu je zelo vsestranska, saj lahko igra v konici napada ali nekoliko bolj v ozadju. Ne glede na položaj pa njena strelska statistika govori sama zase," je povedala direktorica ženskega nogometa pri VfL Wolfsburg Vanessa Bernauer.

Lara Prašnikar in njen domači klub NK Šmartno.
Lara Prašnikar in njen domači klub NK Šmartno.
FOTO: Aljoša Kravanja

Lara je svojo kariero začela pri Šmartnem, kjer je skupaj s soigralko iz reprezentance Lano Golob igrala v fantovski ekipi, saj klub nima ženske selekcije. Nato je prestopila k Rudarju Škale, kjer je 25. avgusta 2013 debitirala pri zmagi s 5:0 nad ekipo Velesovo Cerklje in že na prvi tekmi zadela dvakrat. V treh sezonah pri klubu je dosegla kar 77 zadetkov na samo 55 ligaških tekmah. Avgusta 2016 se je odpravila na tuje – v nemški Turbine Potsdam.

Pomembno vlogo ima Prašnikarjeva tudi v slovenski reprezentanci, za katero je odigrala 94 tekem in dosegla 48 golov.

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