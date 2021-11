Je Liverpoolov Diogo Jota eden ključnih za zmagovalni nalet in številne zadetke rdečih?

Proti koncu sobotne tekme proti Southamptonu, kjer je Liverpool napolnil mrežo gostov s štirimi zadetki, so njihovi navijači, željni še kakšnega več, nogometaše pozvali, naj le poskusijo streljati iz vseh položajev. Predstavljajte si, da Liverpool v tej sezoni ne bi dal zadetka nasprotniku. To se seveda zdi povsem nemogoče, kajti zadeli so na vseh tekmah Premier lige. Na vsaki od zadnjih 17 tekem v vseh tekmovanjih so dosegli vsaj dva zadetka. Gre za eno boljših predstav angleške ekipe v zadnjih letih. Z 39 goli na dosedanjih 13 ligaških tekmah so rdeči presegli celo svojo vrhunsko sezono, okronano z lovorikami, 2019/2020. Liverpool je trenutno na tretjem mestu lestvice, pred njim sta Chelsea in Manchester City, toda vtis, ki ga dajejo, je vsekakor za sam vrh skupine. Portugalski napadalec Diogo Jota , ki se je klubu pridružil po osvojitvi naslova (septembra 2020), ima eno ključnih vlog ter zaslug za fantastične predstave. Da o golgeterskih podvigih Mohameda Salaha sploh ne izgubljamo besed – njegove predstave v tej sezoni so upravičeno zasedle številne naslovnice v Liverpoolu, toda proti Sauthamptonu je bilo jasno videti odlično kemijo ter sodelovanje med Salahom, Sadio Manejem ter Joto. Roberto Firmino je tako dolgo igral osrednjo vlogo napadalca, toda Jota na tem mestu daje poseben pečat. Portugalski reprezentant je goste osupnil potem, ko je v uvodnih minutah tekme na Anfieldu in še enkrat pol ure pozneje poslal žogo v mrežo – prvi zadetek pa je proslavil v sedečem položaju. Imitiral je namreč igranje videoigre, kar je nakazovalo na to, da je moral predčasno končati FIFA turnir, da je bil lahko pravočasno na tekmi.

Njegova vloga pri tem, da Salah in Mane "razbijeta" branilce, je ključna – to smo lahko videli ravno na omenjeni tekmi, saj sta oba igralca sodelovala pri dveh zadetkih Jote. Ta je v tej sezoni prispeval sedem zadetkov ter eno asistenco. Odkar se je torej septembra lani pridružil ekipi iz Wolvesa (Wolverhempton), je dosegel 20 zadetkov na 46 tekmah, kar je še posebej osupljivo glede na to, da je bil v prejšnji sezoni zaradi poškodbe kolena odsoten tri mesece. "Diego je izjemen igralec," ga je pohvalil tudi trener Jurgen Klopp. "Je popoln, ima vse, kar igralec v tej ekipi potrebuje. Ima tehnične in fizične sposobnosti, je zelo pameten – hitro se lahko nauči taktičnih stvari. Lahko igra na treh pozicijah, ima hitrost in odločnost." Liverpoolovih 39 zadetkov po 13 tekmah je devet več, kot so jih imeli, ko so osvojili naslov, in 10 več, kot so jih imeli v enakem obdobju lani. Za ubranitev lovorik so bile krive številne poškodbe, toda vrnitev ključnih igralcev jih znova postavlja na pravi, zmagovalni tir. Nizozemski reprezentančni branilec Virgil van Dijk, eden ključnih igralcev v zmagoviti sezoni, je podpisal novo pogodbo z Liverpoolom. Nogometaš, ki se vrača po hudi poškodbi kolena, bo v rdečem dresu nastopal vsaj do leta 2025."Vem, kaj nam je manjkalo lansko sezono, to je stabilnost. Nismo mogli igrati nogometa, kot bi ga lahko," je dejal Klopp. "Zdaj imamo to stabilnost, vsak od igralcev ve, kaj mora narediti." Dejstvo je, da je ekipa trenutno v naletu, na petih tekmah so dosegli 14 zadetkov, prejeli pa zgolj dva. Zadnja sezona morda ni prinesla želenih lovorik, toda zagotovo je bila zelo poučna. Klopp je poudaril, da se je iz tega zelo veliko naučil. "Zagotovo ni bila izgubljena sezona, naučil sem se več kot v kateri koli drugi!"