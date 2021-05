Lastnik Cityja bo navijačem plačal pot na finale Lige prvakov

Klub je od organizatorjev prejel 6000 vstopnic, navijači pa bodo s posebnim letalom odpotovali na dan tekme in se takoj po njej tudi vrnili, saj se zaradi protokolov glede novega koronavirusa na Portugalskem ne bodo smeli zadržati več kot 24 ur.

"Epidemija je prizadela tudi navijače, zato jim bomo pomagali. Pred nami je zgodovinski dogodek in želimo, da bi ga videlo čim večje število navijačev. Glasno spodbudo si zaslužita tudi ekipa in njen trener," je ob tem dejal arabski lastnik. Ta po mnenju mnogih s to potezo poskuša popraviti napako, ki jo je po mnenju navijačev storil, ko je želel tekmovati v za zdaj propadli Superligi.