Lastnik Evertona obupal in klub dal naprodaj

Navijači Evertona v zadnjih mesecih ostro kritizirajo Moshirija in člane upravnega odbora, ki naj bi slabo vodili klub, in jih že dalj časa pozivajo k prodaji kluba in odstopu s položajev.

Prodaja kluba britansko-iranskega milijarderja je v javnost pricurljala le dan po tem, ko je Everton, ki se z le 15 točkami po 20 odigranih tekmah nahaja na predzadnjem mestu Premier lige in mu grozi izpad, odpustil glavnega trenerja Franka Lamparda. Sprva naj bi nekdanjega trenerja Derby Countyja in Chelseaja nadomestil Marcelo Bielsa, ki pa je pred podpisom pogodbe izrazil dvome o ciljih vodstva kluba in se ni odločil preseliti v Liverpool. Pogodbe z Evertonom kljub temu, da je že opravil zdravniške preglede in medijske obveznosti, ni želel opraviti tudi nizozemski krilni napadalec Arnaut Danjuma, ki si je v zadnjem trenutku premislil, in se odločil odpraviti v London, kjer bo podpisal za Tottenham. Po poročanju angleških medijev se torkovih treningov nista udeležila niti Anthony Gordon in Amadou Onana, ki želita čimprej zamenjati klubsko sredino.