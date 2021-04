Lastnik Liverpoola se je navijačem opravičil zaradi 'motenj', ki jih je povzročila Superliga

V videoposnetku, ki ga je objavil klub, se je Henry opravičil tudi Kloppu, igralcem ter izvršnemu direktorju Billyju Hoganu ter obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi spet pridobil zaupanje navijačev ter kluba. Povedal je, da se zaveda, da ima ekipa strokovno znanje, vodstvo in strast, ki so potrebni za obnovo zaupanja. "Pri nastali zadevi navijači nimajo nikakršne odgovornosti, bili pa so najbolj prizadeti. To najbolj boli," je priznal.