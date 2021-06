Lastnik Manchester Cityja: Superliga je bila napaka!

Manchester City je bil eden prvih klubov, ki je odstopil od projekta Superliga. Zdaj se je lastnik Kaldoon Al Mubarak navijačem opravičil in priznal, da je bila prvotna odločitev kluba napačna.

Manchester City je bil po Chelseaju drugi klub, ki je aprila po burnem odzivu otoških navijačev odstopil od predlagane Superlige. Kmalu so sledili ostali angleški klubi. Evropska nogometna organizacija, na čelu z Aleksandrom Čeferinom, zdaj Angležem ne grozi več s sankcijami. Drugače je v primeru Barcelone, Juventusa in Real Madrida, ki od Superlige še niso odstopili in bi posledično naslednjo sezono lahko ostali celo brez uvrstitve v Ligo prvakov. Zdaj je svoje mnenje o aprilskih dogodkih povedal tudi lastnik Cityja Kaldoon Al Mubarak.

icon-expand Lastnik Machester Cityja, Kaldoon Al Mubarak. FOTO: AP

'Upam, da nas navijači razumejo, ko naredimo tako napako' Premier liga bo zaradi Superlige po novem od vseh lastnikov klubov zahtevala podpis listine, s katero se bodo zavezali temeljnim načelom angleške prve lige. Kljub temu je Al Mubarak dejal: "Vedno bomo poskušali narediti korak naprej v vsem, česar se lotimo. Želimo biti najboljši klub na svetu in za to moramo zmotiti ustaljen red." Prizna pa napake, saj po njegovem,"ko to počneš, včasih narediš napake. Napake smo naredili v preteklosti in naredili jih bomo tudi v prihodnosti. Bomo pa naredili več prav kot narobe. Moraš biti pogumen in narediti napake, ampak tudi priznati svoje napake, ko jih narediš." Čeprav je klub z njim na čelu zelo ambiciozen, je odziv angleških navijačev lastniku Cityja poslal jasno sporočilo."Bila je odločitev, ki smo jo sprejeli na podlagi pogleda na situacijo, ki je z naše strani bil napačen. Manjkal je ključen dejavnik, mnenje navijačev," je odgovornost sprejel bogati poslovnež iz Abu Dabija.

Verjame, da bodo našli pravo zamenjavo za Sergia Aguera V intervjuju na uradni strani Manchester Cityja je nekaj besed namenil še svojemu odnosu s trenerjem Pepom Guardiolo, ki je v petih letih od prihoda v klub osvojil osem trofej. "Naše sodelovanje je odlično. On je v pravem okolju in okoli njega je prava infrastruktura. Zato verjamem, da se bo naše potovanje nadaljevalo in potekalo, dokler bo Pep srečen z nami in mi z njim," je zaključil Al Mubarak.

Govoril je tudi o Sergiu Agueru, ki je kot prosti igralec prestopil v Barcelono."S Sergiom Aguerom smo izgubili veliko legendo. Težko ga bo nadomestiti, ampak sem samozavesten, da bomo našli pravo zamenjavo,"je povedal lastnik kluba iz Manchestra in zaključil: "Zdaj je prišel čas, da pošljemo jasno sporočilo, da zgolj z osvojitvijo ligaškega naslova nismo zadovoljni."