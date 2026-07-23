Lastnik Maribora presenetil z nevsakdanjim zapisom

Acun Ilicali se je na svojem profilu na družbenem omrežju X odzval na domnevne lažne novice o poletnih prestopih novopečenega premierligaša Hull Cityja. Zapisal je, da ga motijo lažne govorice in izrabljanje kluba pod njegovim lastništvom za pridobivanje medijske pozornosti. In ker si očitno želi to preprečiti, je zapisu dodal zelo nenavaden seznam.

Pod imeni treh nogometašev, ki so se Hull Cityju že pridružili, je seznam enajstih, ki pa jih ni razkril z imeni, pač pa je samo z zastavami njihovih držav namignil, za koga gre. Poleg zastavic je zapisan odstotek verjetnosti, da se posamezen igralec pridruži ekipi, ki jo je med angleško elito v prejšnji sezoni pripeljal bivši trener Maribora Sergej Jakirović .

Skupno turško lastništvo klubov se je očitno obrestovalo tudi Oscarju Zambranu, ki je poleg Jacka Butlanda in Matta Targetta, ena od treh že razkritih okrepitev, ki jih je v Hull letos pripeljal turški mogotec.

Klub, za katerega je na začetku prejšnjega desetletja igral tudi bivši slovenski reprezentant Robert Koren, je nazaj v Premier League napredoval po tem, ko je v finalu play-offa premagal Middlesbrough. V naslednji sezoni mu stavnice sicer napovedujejo boj za obstanek.