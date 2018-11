Lastnik Monaca izgublja milijarde: najprej zaradi žene, zdaj pa ...

Ribolovlevu v zadnjem času ne gre niti na zelenicah, saj je Monaco tudi po odhodu uspešnega trenerja Leonarda Jardima v hudih škripcih tako v domačem prvenstvu kot v Ligi prvakov. Novinec na klopi, legendarni napadalec Thierry Henry, še ni okusil slasti zmage, rdeče-beli pa so padli na predzadnje mesto v Ligue 1, medtem ko so sredi tedna na tekmi Lige prvakov doma z visokih 0:4 izgubili proti belgijskemu Clubu Bruggeju.

Preiskava lokalnih oblasti se osredotoča na namigovanja, da je Dmitri Ribolovlev poskušal vplivati na visoke predstavnike v kneževini Monako, kjer ima sedež tudi prvoligaš AS Monaco, čigar večinski lastnik je Ribolovlev od leta 2011. Med tistimi, ki jih preiskujejo, se je znašel tudi nekdanji monaški pravosodni minister.

Monaški kazenski zakonik oziroma sistem je podoben tistemu iz Francije, kjer proti osumljencu sodnik najprej sproži preiskavo, nato pa odloči, če je dovolj dokazov za začetek sojenja. Tako Ribolovlev kot nekdanji minister Philippe Narmino zanikata očitane prekrške, zaenkrat pa uradnih obtožnic odgovorni še niso podali.

Trumpova graščina, stanovanje v La Belle Epoque ...

Tožilci so zaAFPv četrtek povedali, da Narmina sumijo sprejemanja podkupnin. Leta 2017 se je predčasno upokojil. Ribolovlev je z Monacom v zadnjih sezonah spisal zelo uspešno zgodbo v francoskem prvenstvu in Ligi prvakov, saj so se Monačani leta 2017 prebili do polfinala, osvojili pa so tudi državni naslov ter za rekordno klubsko odškodnino (vsaj 135 milijonov evrov) prodali napadalca francoske reprezentance Kyliana Mbappeja v Paris Saint-Germain.

MONACO

Ruski mogotec je obogatel z gnojili, a je svoj delež v uspešnem podjetju prodal leta 2010, ko si je v luksuzni stavbi La Belle Epoque nad pristaniščem v Monte Carlu kupil stanovanje. Dve leti prej je od zdajšnjega ameriškega predsednikaDonalda Trumpakupil njegovo graščino v Palm Beachu na Floridi. V medijih se je pred nekaj leti pojavljal tudi zaradi umazane ločitve, potem ko je švicarsko sodišče odločilo, da bo moral bivši ženi plačati kar 4,5 milijarde dolarjev (3,94 milijarde evrov).

Razvoj dogodkov spremlja tudi Kremlin

Skupno je osumljencev v aktualni preiskavi pet, je poročal AFP, vse pa so izpustili pred nadaljevanjem preiskav. Vsi so zanikali vpletenost v nečedne posle. Zgodba z omenjenim švicarskim trgovcem z umetninami, Yvesom Bouvierjem, ima sicer že dolgo brado, Ribolovlev namreč trdi, da ga je Bouvier oškodoval za skoraj 900 milijonov evrov, potem ko je od njega v desetih letih kupil 38 umetnin. Bouvier naj bi "napihnil" vrednost prodanih umetnin, a obtožbe ruskega mogotca zavrača.

Ena od bolj znanih umetnin je tudi Salvator Mundi, za katerega mnogi menijo, da gre za delo Leonarda da Vincija, lani pa je bila to najdražja slika, ki so jo kadarkoli prodali na dražbi. Ribolovlev je zanjo prek dražbene hiše Christie's v New Yorku iztržil skoraj 400 milijonov evrov. Oglasili so se tudi iz Kremlina in dejali, da spremljajo razvoj dogodkov v Monaku, saj da želijo zaščititi interese svojih državljanov.