Lastnik Napolija si želi Ibrahimovića: 'To ni le predlog...'

"Ibrahimović je moj dobri prijatelj, srečala sva se v Los Angelesu. Ne z nogometnim namenom, nastanjena sva bila v istem hotelu. Njega in njegovo družino sem povabil na večerjo, imeli smo se super. Moja velika želja je, da ga nekoč vidim igrati v Napolijevem dresu. To je več kot le predlog, sedaj pa je vse odvisno od njega samega. O tem se pogovarjamo že nekaj mesecev," je v pogovoru za Sky Italiapovedal De Laurentiis.

"Star sem 38 let, imam navdušenje otroka in veliko željo po zmagi. O svoji prihodnosti sicer kaj dosti ne razmišljam, o tem se moram pogovoriti z družino. Če bi želel nadaljevati svojo nogometno pot, bi moral najti nekaj res posebnega, ki bi ohranilo ogenj, ki tli v meni," je dejal Ibrahimović, sicer nekdanji član Manchester Uniteda, Juventusa in AC Milana. Na apeninskem polotoku je preživel, vsega skupaj, sedem let, v tem času pa zaigral za tri italijanske velikane. Poleg zgoraj omenjene stare dame in Milana, še za velikega italijanskega rivala Inter.

"Italija je moj drugi dom, tam sem doživel nekaj nepozabnih spominov. Rad bi se pridružil ekipi, ki se bori za lovorike. Še vedno lahko naredim veliko razliko na zelenici. Nisem neke vrste razstavni eksponat, ki bi si ga ljudje hodili ogledovat. Še vedno zatresem mrežo dvajsetkrat v sezoni," je zatrdil 'Ibra', ki v svoji karieri še ni oblekel Napolijevega dresa. Izrazil je veliko spoštovanje do Napolijeve legende Diega Armanda Maradone in pridal, da bi tudi sam skušal poskrbeti za podobno evforijo pod Vezuvom.