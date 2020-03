Lastnik Olympiakosa sporočil, da je okužen s koronavirusom

Dvainpetdesetletni Vangelis Marinakis je poudaril, da sledi navodilom zdravnikov, in svetuje, da se jih držijo tudi njegovi rojaki. Grčija je imela doslej 89 primerov okužbe, večino iz skupine romarjev, ki se je podala v Izrael in Egipt prejšnji mesec. Oblasti so zaprle šole in odpovedale javne prireditve na treh območjih v zahodni Grčiji, od koder so bili udeležence omenjene skupine romarjev. Prav tako so za dva tedna zaprli tudi na ducate šol v Atenah in Solunu.

Izbruh novega koronavirusa bo vplival tudi na prižig olimpijskega ognja za letošnje olimpijske igre v Tokiu. V antični Olimpiji bodo ogenj prižgali brez gledalcev. Grški olimpijski komite je v ponedeljek poudaril, da se bo četrtkovega dogodka udeležilo le sto akreditiranih gostov iz Mednarodnega olimpijskega komiteja in organizacijskega odbora OI 2020. Prav tako bo zaprta za javnost tudi sredina generalka.

Grško ministrstvo za zdravje je odločilo, da bodo podobno kot po drugih evropskih državah, vsi profesionalni športni dogodki v naslednjih dveh tednih brez gledalcev. Kot smo poročali, bodo nogometne tekme za javnost zaprte tudi v nemški Bundesligi in španski La Ligi.