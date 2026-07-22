Lastnik otoškega rekordnega prestopa že laska navijačem: 'Zame je Chelsea največji klub v Londonu'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pri prestopih med klubi iz različnih držav so klubi višje zneske odšteli le za Brazilca Neymarja, Francoza Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja in Šveda Alexandra Isaka. "Izjemno sem vesel. Zame je Chelsea največji klub v Londonu in ekipa, ki jo občudujem že od otroštva," je za klubsko spletno stran dejal Morgan Rogers.

Ključni dejavniki za njegov prestop so bili nov projekt pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa, igralski kader in prihodnji cilji kluba. Ta napadalno usmerjeni nogometaš je na 85 tekmah v angleški prvoligaški konkurenci v dresu Aston Ville sodeloval pri 40 zadetkih.

Rogers je klubu pomagal do uvrstitve v ligo prvakov (zasedel je četrto mesto v prvenstvu) in slavja v evropski ligi, pri čemer je v finalu dosegel gol, ki je potrdil zmago s 3:0 proti Freiburgu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za angleško reprezentanco je debitiral novembra 2024. Od takrat je zbral 22 nastopov. Bil je tudi del ekipe na pravkar končanem svetovnem prvenstvu, kjer je zaigral na sedmih od osmih tekem in osvojil bronasto medaljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Rogers je kariero začel pri West Bromwichu, nato pa prestopil k Manchester Cityju, a je tam igral za drugo ekipo meščanov. V članski konkurenci je kot posojen nogometaš igral za Lincoln City (2021), Bournemouth (2021/22) in Blackpool (2023).

Julija 2023 je prestopil k Middlesbroughu za vsega 1,2 milijona evrov, pol leta kasneje pa se je za nekaj manj kot 10 milijonov evrov pridružil Aston Villi. Zdaj bo za devetmestni znesek zaigral v Londonu. Prejšnjo sezono je za klub iz Birminghama odigral 55 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel 14 golov ter 12 asistenc. Aston Villa je z njim osvojila evropsko ligo ter v premier league končala na četrtem mestu. Skupaj je za klub zbral 125 nastopov ter se podpisal pod 31 golov in 29 podaj.

Za člansko reprezentanco Anglije, ki jo je zastopal tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je doslej zbral 22 nastopov in dosegel en gol.

Enzo Fernandez FOTO: AP

Znesek 117 milijonov funtov predstavlja angleški rekord. Milijon funtov manj je prav tako ta mesec odštel Manchester City za Eliotta Andersona (Nottingham Forest). Najdražji prestop k Chelseaju je bil doslej vreden 107 milijonov funtov za Enza Fernandeza (Benfica) leta 2023.