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Nogomet

Lastnik otoškega rekordnega prestopa že laska navijačem: 'Zame je Chelsea največji klub v Londonu'

London, 22. 07. 2026 07.37 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan STA
Morgan Rogers je zadel za 2:0

Londonski Chelsea je iz Aston Ville že med svetovnim prvenstvom pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa. Triindvajsetletnik je z modrimi podpisal pogodbo do leta 2033, prestop pa mediji ocenjujejo na 117 milijonov funtov oziroma 137 milijonov evrov, kar je nov angleški rekord. S tem je Rogers postal najdražji angleški profesionalni nogometaš v zgodovini. Zanj se je močno potegoval tudi mestni rival in aktualni prvak Arsenal, a se je 23-letni nogometaš odločil za Chelsea.

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Pri prestopih med klubi iz različnih držav so klubi višje zneske odšteli le za Brazilca Neymarja, Francoza Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja in Šveda Alexandra Isaka. "Izjemno sem vesel. Zame je Chelsea največji klub v Londonu in ekipa, ki jo občudujem že od otroštva," je za klubsko spletno stran dejal Morgan Rogers.

Ključni dejavniki za njegov prestop so bili nov projekt pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa, igralski kader in prihodnji cilji kluba. Ta napadalno usmerjeni nogometaš je na 85 tekmah v angleški prvoligaški konkurenci v dresu Aston Ville sodeloval pri 40 zadetkih.

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Rogers je klubu pomagal do uvrstitve v ligo prvakov (zasedel je četrto mesto v prvenstvu) in slavja v evropski ligi, pri čemer je v finalu dosegel gol, ki je potrdil zmago s 3:0 proti Freiburgu.

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Za angleško reprezentanco je debitiral novembra 2024. Od takrat je zbral 22 nastopov. Bil je tudi del ekipe na pravkar končanem svetovnem prvenstvu, kjer je zaigral na sedmih od osmih tekem in osvojil bronasto medaljo. 

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Rogers je kariero začel pri West Bromwichu, nato pa prestopil k Manchester Cityju, a je tam igral za drugo ekipo meščanov. V članski konkurenci je kot posojen nogometaš igral za Lincoln City (2021), Bournemouth (2021/22) in Blackpool (2023).

Julija 2023 je prestopil k Middlesbroughu za vsega 1,2 milijona evrov, pol leta kasneje pa se je za nekaj manj kot 10 milijonov evrov pridružil Aston Villi. Zdaj bo za devetmestni znesek zaigral v Londonu. Prejšnjo sezono je za klub iz Birminghama odigral 55 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel 14 golov ter 12 asistenc. Aston Villa je z njim osvojila evropsko ligo ter v premier league končala na četrtem mestu. Skupaj je za klub zbral 125 nastopov ter se podpisal pod 31 golov in 29 podaj.

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Za člansko reprezentanco Anglije, ki jo je zastopal tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je doslej zbral 22 nastopov in dosegel en gol.

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez
FOTO: AP

Znesek 117 milijonov funtov predstavlja angleški rekord. Milijon funtov manj je prav tako ta mesec odštel Manchester City za Eliotta Andersona (Nottingham Forest). Najdražji prestop k Chelseaju je bil doslej vreden 107 milijonov funtov za Enza Fernandeza (Benfica) leta 2023.

Razlagalnik

Xabi Alonso je bil eden najbolj cenjenih veznih igralcev svoje generacije. Med svojo igralsko kariero je zastopal klube, kot so Liverpool, Real Madrid in Bayern München, ter z njimi osvojil številne lovorike, vključno z naslovom zmagovalca Lige prvakov. Znan je bil po svoji izjemni viziji igre, natančnih podajah in taktični inteligenci, s katero je narekoval ritem igre na sredini igrišča. Poleg klubskih uspehov je bil ključni člen zlate generacije španske reprezentance, s katero je dvakrat postal evropski prvak in leta 2010 osvojil naslov svetovnega prvaka.

Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 1955 pod imenom Pokal državnih prvakov in združuje najboljše klube iz vseh evropskih državnih prvenstev. Zmaga v tem tekmovanju velja za vrhunec klubske kariere, saj klubom prinaša ogromen prestiž, mednarodno prepoznavnost in znatna finančna sredstva. Zaradi svoje kakovosti in zgodovine je Liga prvakov ena najbolj gledanih športnih prireditev na svetu.

Posoja nogometaša je dogovor med dvema kluboma, pri katerem igralec za določeno časovno obdobje – običajno za eno sezono ali pol sezone – igra za drug klub, čeprav ostaja pod pogodbo s svojim matičnim klubom. Ta praksa se najpogosteje uporablja za mlade in obetavne igralce, ki v svojem matičnem klubu nimajo dovolj priložnosti za igranje v prvi postavi. S posojo pridobijo nujno potrebne izkušnje in tekmovalno formo, medtem ko matični klub ohrani pravice do igralca in ga lahko po koncu posoje vrne v svojo ekipo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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