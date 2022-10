Lastniki PSG bodo vlagali v nekdanji Šporarjev klub

Posel naj bi sklenili v nekaj mesecih, so še zapisali pri QSI, finančnih podrobnosti pa niso razkrili. "Braga je vzorčni primer portugalske nogometne institucije s ponosno zgodovino in velikimi ambicijami tako na kot zunaj igrišča. Komaj čakamo, da lahko v prihodnosti pomagamo klubu pri inovacijah in vsesplošnem razvoju," je v izjavi dejal predsednik PSG Naser Al Helajfi. "To je velik dan za naš klub, navijače in mesto. Partnerstvo bo pripomoglo k vse večji vrednosti kluba in nam pomagalo pri uresničitvi ambicioznih načrtov ter pospešenemu razvoju," pa je dejal predsednik Brage Antonio Salvador. Braga je bila ustanovljena leta 1921, trenutno pa v domačem prvenstvu zaseda tretje mesto. V zadnjih letih so bili od portugalskih klubov prav pri Bragi največji tekmeci velike trojice Porta, Benfice in Sportinga. Klub je trikrat osvojil portugalski pokal, leta 2011 pa je igral v finalu Evropske lige. Za zdaj ostaja brez naslova med domačo elito in v evropskih pokalih.

Za Brago je lani med februarjem in koncem junija igral tudi Andraž Šporar, ki ga je tja posodil Sporting. Kasneje je Šporar kot posojeni nogometaš lizbonskega velikana igral še za Middlesbrough, pred letošnjo sezono pa prestopil h grškemu Panathinaikosu.