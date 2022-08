Laušić prihaja, Mutavčić odhaja

Hrvaški nogometaš Marin Laušić je na razvojni poti štiri leta preživel v nogometni šoli splitskega Hajduka, nato kot mladinec odšel k Solinu, kjer je izzval zanimanje Slaven Belupa."Ko je prišla ponudba iz Maribora, zame ni bilo pomislekov. Veseli me, da smo hitro uredili zadeve in se lahko že pridružim novim soigralcem. Nekatere med njimi dobro poznam, z Brnićem sva štiri leta igrala skupaj pri Hajduku. S preostalimi verjamem, da se bom hitro ujel in se privadil na tukajšnje zahteve. Želim upravičiti zaupanje in po najboljših nočeh pomagati moštvu v nadaljevanju evropskih kvalifikacij ter v državnem prvenstvu. Izziv je velik, motivov ne manjka. Oddelal sem priprave, prihajam v delovnem ritmu, tako da ne bom v zaostanku glede telesne pripravljenosti. V zvezni vrsti lahko igram v središčnem delu ali na krilnem položaju, trener pa bo presodil, kje lahko prispevam največji delež," je ob prihodu v vijol'čni dom dejal Laušić, ki si je za igranje za vijoličaste izbral št. 30 in bo že lahko na seznamu kandidatov za nastop v dvoboju s finskimi prvaki v četrtek v Ljudskem vrtu.