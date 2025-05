Lautara in Barello hrani bolečina iz leta 2023: Potrebujemo popolno tekmo

Inter je v München prispel v četrtek. Priprave na sobotno finale zanje potekajo po načrtih, pred novinarje pa so v petek stopili vezist Nicolo Barella, napadalec Lautaro Martinez in trener Simone Inzaghi. Barella in Martinez se zavedata edinstvene priložnosti in upata, da bo PSG padel, sloviti pokal pa končal v rokah Milančanov. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.

Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Lautaro Martinez in Nicolo Barella sta leta 2023 odigrala celoten obračun z Manchester Cityjem v finalu Lige prvakov. Takrat je Inter doživel boleč poraz in ta bolečina je z nogometašema pripotovala tudi v München. "Osvojil sem že veliko velikih lovorik, ampak manjka mi Liga prvakov. Vesel sem, da sem v novem finalu, ampak želimo odigrati popolno tekmo in pokal prinesti nazaj v Milano," je dejal odločni kapetan Interja Martinez. "Enako kot pred dvema letoma se zavedamo, da moramo dati vse od sebe za zmago. PSG je odlično moštvo, enako kot je bil Manchester City leta 2023. Izjemno je igrati v vsakem finalu. Težko, ampak odlično. Vsak otrok si želi igrati v takih finalih. Vselim se in komaj čakam, da se tekma začne," je dodal Barella.

Nicolo Barella v tej sezoni Lige prvakov še ni zbil gola FOTO: Profimedia icon-expand

Obračun obeta napadalno in agresivno igro Parižanov in previdno, disciplinirano ter obrambno naravnano predstavo Interja. Inter je na osmih tekmah v ligaškem delu prejel zgolj en zadetek, na 14 dosedanjih tekmah sicer 11, ampak to statistiko sta skazila polfinalna obračuna z Barcelono, ki je Italijanom zabila kar šest zadetkov. Barella se zelo dobro zaveda kje so najbolj nevarni sobotni nasprotniki. "Tekma bo težka, ker oni zelo agresivno pritiskajo nasprotnike v obrambi. Morali bomo pokazati našo kakovost. Morali bomo hitro napadati," je recept za zmago opisal Italijan, ki je do zdaj v dresu Interja zaigral na 286 tekmah in zabil 25 golov. Martinez je šel še korak dlje: "Potrebujemo popolno tekmo in osredotočiti se moramo na malenkosti. Na tekmo se moramo pripraviti na najboljši možen način."

Lautaro Martinez v letošnji sezoni Lige prvakov FOTO: Sofascore.com icon-expand

Lautaro je na 13 tekmah v tej sezoni Lige prvakov zabil kar devet golov in priprave Parižanov bodo zagotovo najbolj osredotočene prav na Argentinca. "V tem tekmovanju sem v tej sezoni zabil veliko golov na pomembnih tekmah. Ves čas poskušam napredovati," je svoj pristop opisal argentinski reprezentant. Zaveda se kako pomembno vlogo bo moral odigrati in kako težek je lahko kapetanski trak na njegovi roki. "Kot kapetan imam več odgovornosti. Inter mi je dal vse že od mojega prvega dne tukaj. Vsakič, ko bom igral za ta klub, bom dal vse od sebe. Trdo sem delal, da sem prišel do tu," je dejal strelec 22 golov v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

V soboto nas zagotovo čaka izjemno zanimiv obračun dveh različnih pristopov. Inter je v bavarsko prestolnico prispel z obilico izkušenj, PSG se na drugi strani zanaša na mladostniški zanos in predrznost neizkušenih nogometašev.