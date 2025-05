Lautaro: Primerjava Messija in Yamala? Zame je Leo neprimerljiv

Primerjava z Messijem ni primerna

Primerjava z Messijem, ki je za Barcelono na 520 tekmah zbral 474 golov, bi bila seveda nespoštljiva in nepoštena. Toda Yamal je na dobri poti, da postane eden največjih. Na 100 tekmah v Barcinem dresu je dosegel 22 zadetkov in dodal 33 asistenc. Postal je najmlajši strelec La Lige in najmlajši igralec, ki je zaigral na evropskem prvenstvu, na katerem je prejel nagrado za najboljšega mladega posameznika.

V polfinalu proti Interju prikazal eno boljših predstav

Za boljšo ponazoritev njegovega vpliva: Barcina vezista, ki sta nadzorovala igro, Pedri in Frenkie de Jong , sta imela vsak 107 oziroma 112 dotikov z žogo, Yamal pa jih je zbral kar 102 – tretji največ na tekmi. To je pri krilnih napadalcih izredno redek primer. Španec je bil zaradi svoje raznolikosti skozi celoten obračun zelo nevaren. Uspešno je izvedel šest od 10 preigravanj, razigraval je soigralce in iskal podaje, o katerih lahko mnogi le sanjajo.

Barcelona je gradila svoje napade preko mladega Yamala, ki je prejemal žoge na desnem krilu. To je, kot je namignil Inzaghi, k njemu pritegnilo več igralcev Interja in s tem odprlo prostor drugje, ki ga je 17-letnik znal izkoristiti.

"Poseben je, res je poseben. In kot sem že večkrat povedal, on je genij. Med tekmo, ko gledam igro, ni povsem jasno ... Ko pa si kasneje ogledaš posnetek tekme, vidiš situacije, v katerih se običajno znajde med igro, in potem opaziš vse tiste podrobnosti. Neverjetno je, kako mu vse to uspeva," je bil po tekmi z Interjem navdušen tudi Hansi Flick.

Kljub vsemu sta nekdanja člana Barcelone Gerard Pique in Ivan Rakitić izjavila, da Yamal ne bi bil v prvi postavi Kataloncev v njuni generaciji. "Lamine je neverjeten, toda naš napad je bil najboljši v zgodovini - Lionel Messi, Neymar in Luis Suarez. Ampak Lamine je sijajen in lahko igra v katerem koli napadu. Všeč mi je njegova samozavest. Vidi se, da uživa v igri."