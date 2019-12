Nekoč celo pred Messijem in Ronaldom, zdaj se poslavlja

V domovini je Ezequiel Lavezzi branil barve Estudiantesa in San Lorenza . Lavezzi je za argentinsko izbrano vrsto odigral 51 tekem in dosegel devet golov. Bil je član izbrane vrste, ki je slavila na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu 2008, igral je tudi na svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014, kjer so "gavči" v finalu v podaljšku izgubili proti Nemcem z 0:1. Lavezzi odigral prvi polčas, nazadnje pa je belo-sinje modri dres nosil v kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo v Rusiji.

"El Pocha" so v še posebej lepem spominu ohranili navijači Napolija, pri katerem je preživel pet sezon in odigral več kot 150 tekem. Leta 2016 je po podatkih Football Leaks Lavezzi pri klubu Hebei China Fortune služil kar 493.000 angleških funtov na teden (okoli 590.000 evrov), s čimer je močno prekašal takratni plači Lionela Messijapri Barceloni (320.000 evrov) in Cristiana Ronaldapri Real Madridu (433.000 evrov).

'Poslavljam se od najlepše etape, ki mi jo je dalo življenje'

"To so bila neverjetna leta v tej zgodbi. Ta leta so zaznamovala učenja, unikatni trenutki in nešteto spominov, ki bodo v mojem srcu večni,"je prek družbenih omrežij sporočil Lavezzi. "Vedno bom hvaležen vsem, ki so me spremljali na tej poti. Z veliko čustvi se poslavljam od najlepše etape, ki mi jo je dalo življenje. Zelo sem bil srečen! Objem,"je še čustveno sklenil 34-letnik iz Rosaria, kjer se je rodil tudi njegov dobri prijatelj in dolgoletni reprezentančni kolega Messi.

Lavezzi je s San Lorenzom leta 2007 osvojil argentinsko prvenstvo, z Napolijem pa leta 2012 italijanski pokal. Trofej polna je bila njegova etapa pri Paris Saint-Germainu, s katerim je med letoma 2012 in 2016 osvojil štiri državne naslove, francoski pokal in dva superpokala.