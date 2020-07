Lazarević, Vujadinović in Fink zapuščajo Domžale, prvaki z novim obrazom

Pred novo sezono so vrste nogometnega kluba Domžale po izteku pogodb zapustili Dejan Lazarević, Nikola Vujadinović in Matic Fink. Prvaki Celjani pa so se pred prihajajočim tekmovalnim obdobjem okrepili z dosedanjim nogometašem Rudarja Mićom Kuzmanovićem.

Celjani so v torek zvečer podpisali pogodbo z bosanskim nogometašem, ki je v lanski sezoni za Rudar iz Velenja odigral 30 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel pet zadetkov. Štiriindvajsetletni krilni nogometaš se je že pridružil treningom državnih prvakov. Pred igranjem v Sloveniji je bil član belgijskega Mouscrona, v tujini pa je zastopal barve srbske Jagodine. Večino kariere pa je prebil v bosanskih klubih. PREBERI ŠE Savić sporočil, da zapušča Olimpijo: Ni se končalo po mojih željah Medtem Domžale zapušča izkušena trojica nogometašev. Nekdanji slovenski reprezentant Lazarević je imel v času igranja za Domžalčane veliko težav s poškodbami. V minuli sezoni je na 23 tekmah večinoma na zelenico prihajal s klopi, zbral je 927 odigranih minut, v tem času pa je dosegel en gol in eno podajo. Od Domžal, ki so sezono končale na osmem mestu, sta se poslovila tudi Vujadinović in Fink. Oba sta v letošnji sezoni zbrala 16 nastopov v obeh slovenskih tekmovanjih.